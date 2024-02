Cena akcií čipové firmy Arm se od minulého týdne téměř zdvojnásobila

Cena akcií britské společnosti specializované na návrh integrovaných obvodů Arm Holdings se za necelý týden téměř zdvojnásobila. Firma zveřejnila minulý týden výsledky hospodaření, které ukázaly, že poptávka po technologii související s umělou inteligencí (AI) firmě výrazně zvyšuje tržby. Investoři sázejí na to, že firmě se bude díky AI dařit i nadále, napsal server zpravodajské televize BBC.





Čipy navržené firmou Arm už teď pohánějí téměř všechny chytré telefony na světě. Od zveřejnění výsledků hospodaření 7. února akcie firmy posílily o více než 98 procent. Společnost se vrátila na burzu loni v září a od té doby se cena jejích akcií téměř ztrojnásobila. Její tržní hodnota nyní přesahuje 150 miliard USD (3,5 bilionu Kč), což je více než hodnota výrobce letadel či telekomunikační společnosti .



Firma Arm navazuje na podobný úspěch výrobce čipů . Cena jeho akcií se za poslední rok více než ztrojnásobila díky rostoucí poptávce po čipech pro AI. se tak díky rozmachu AI stala jednou z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností na světě. Tržní hodnota firmy nyní dosahuje zhruba 1,8 bilionu USD (42,1 bilionu Kč) a je pátou veřejně obchodovanou společností v USA, která vstoupila do takzvaného klubu dolarových bilionářů, spolu s podniky , Alphabet, a .



Technologie firmy Arm se přímo nevyužívá pro práci s AI, ale výrobci čipů jako si ji vybírají pro centrální procesorové jednotky (CPU), kde doplňuje jejich čipy určené pro AI. Kromě firmy patří mezi zákazníky firmy Arm také podniky Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) či . Poptávka po čipech od Arm roste i v automobilovém průmyslu, a to díky rozvoji technologie samořízených aut.



Společnost Arm v roce 1990 založila v Cambridge skupina hardwarových inženýrů. V roce 2016 ji za 32 miliard USD koupila japonská společnost Softbank. O čtyři roky později japonský konglomerát oznámil, že plánuje firmu Arm prodat společnosti . V dubnu 2022 ale Softbank po námitkách regulátorů po celém světě transakci odvolala a oznámila, že místo toho prodá akcie firmy na trhu Nasdaq v New Yorku.



Prudký růst akcií firmy Arm je dobrou zprávou i pro japonskou společnost SoftBank, kterou zasáhly ztráty některých jejích jiných investic, například do firmy nabízející sdílené kanceláře WeWork. SoftBank stále vlastní ve firmě Arm téměř 90procentní podíl a její akcie za poslední týden stouply téměř o 30 procent.

Zdroj: ČTK, Patria