Jednání o prodeji aktiv GasNet se protahují, bitcoin míří za nejdelší sérií růstu za více než rok a evropské futures jsou zelené

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,3 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini -0,0 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,0 %.



Jednání o prodeji aktiv GasNet se protahují, ve hře jsou stále proti sobě nabídky a CVC Capital Partners, což může nahrávat snahám Macquarie o maximalizaci prodejní ceny, vyplývá z textu HN. "Zatímco ještě před pár týdny favorizovali experti , tak nyní je poměr sil přinejmenším vyrovnaný. Výhodou pro CVC může být fakt, že transakci má na starosti Jiří Zrůst," uvádí text. Hodnotu vlastního kapitálu za 55% podíl vidíme na asi 17 mld. Kč při poměru EV/EBITDA asi 10x.



Bitcoin dnes ráno dále roste a míří na sedmý denní zisk v řadě, což by byla jeho nejdelší série růstu od ledna 2023. Pomáhá mu rekordní debut amerických burzovně obchodovaných fondů s touto kryptoměnou. V USA se 11. ledna začalo obchodovat devět nových spotových bitcoinových fondů, které přilákaly zatím více než 9 miliard dolarů.



Prognóza inflace a hospodářského růstu ECB, která vyjde v březnu, bude klíčová pro rozhodnutí, kdy začít snižovat sazby, řekl člen Rady guvernérů Pablo Hernandez de Cos kyperskému listu Politis v rozhovoru zveřejněném v neděli. Čas na uvolnění politiky se „rychle blíží“, řekl o víkendu jeho kolega Fabio Panetta, který zároveň varoval před přílišným oddalováním snižování sazeb.



NATO se připojilo k Bílému domu a odmítlo poznámky Donalda Trumpa, že by jako prezident mohl povzbudit Rusko k invazi do zemí, které nedodržují závazky ohledně výdajů na obranu. Evropští představitelé si mezitím uvědomují, že to nebude poslední Trumpova provokace, a jsou připraveni čelit jeho komentářům.



Akcie Tesly klesají, což nutí obchodníky přemýšlet, zda tento výrobce elektromobilů patří do Velké sedmičky (Magnificent Seven). Šest ze sedmi technologických společností těží z nadšení pro umělou inteligenci a očekává, že poptávka po elektromobilech se v roce 2024 zpomalí, takže pro investory bude těžké spokojit se s ohromnou valuací Tesly.



