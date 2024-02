Cena plynu pro evropský trh klesla pod 26 eur, je nejníže od loňského července

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh je nejníže od loňského července. Dnes dopoledne se přechodně dostala pod 26 eur za megawatthodinu (MWh), než se vrátila nad tuto hranici. Jednou z hlavních příčin poklesu cen je útlum evropské ekonomiky a s tím související slabší poptávka po energiích. Uvedla to agentura DPA.



Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v březnu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku po poledni vykazovala pokles o 3,5 procenta zhruba na 26,15 eura za MWh. Od začátku roku plyn zlevnil přibližně o 20 procent. Ceny v TTF jsou pro evropský trh určující.



Válka na Blízkém východě způsobila, že cena plynu loni v říjnu přechodně vzrostla nad 50 eur. V listopadu se ale trend obrátil.



Výraznější zvýšení ceny plynu v poslední době nepřinesly ani útoky jemenských povstalců na lodě v Rudém moři. Odborníci na komodity předpokládají, že tyto útoky nebudou mít na dodávky do Evropy vliv.



Ceny jsou teď hluboko pod maximy, kde byly po začátku války na Ukrajině. V roce 2022 ceny po výrazném omezení dodávek plynu z Ruska do Evropy skokově vzrostly až nad 300 eur za megawatthodinu, v roce 2020 byly ceny pod hranicí 20 eur za MWh.



Velkoobchodní ceny plynu se začaly výrazněji zvyšovat na podzim roku 2021, tedy ještě před válkou na Ukrajině. Podle části ekonomů je to v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal), ve které Evropská unie stanovila harmonogram rychlého odklonu od fosilních paliv.