Inflace je nejnižší od března 2021, koruna oslabuje k hranici 25,5 za euro

10 let....? Víš co stojí daňové poplatníky ty stovky až tisíce nově otevřených studijních oborů po roce 89? A to je katalog pouze na VŠ - hrubý součet přes 3000 oborů. A víš, kolik se do stovek či tisícovek zbytecnych oborů schová nevzdelavatelne mládeže, jež by z velké části skončila na Úřadu práce? Tohle je o systému. Nikoliv o kuchařkach nebo uklízečkach. https://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/obory

kat