Francouzské energetice EDF pomohl do zisku růst cen energií i opětovné spuštění části jaderných zdrojů

Francouzský státní energetický gigant EDF se loni vrátil k zisku a o deset miliard eur také snížil dluh. Pomohly vysoké ceny energií a návrat do provozu části jaderných reaktorů. Čistý zisk společnosti činil deset miliard eur (254,3 miliardy Kč), zatímco o rok dříve firma kvůli odstávkám reaktorů a regulaci cen energií vykázala ztrátu 17,9 miliardy eur. EDF o tom dnes informovala ve zprávě o výsledcích hospodaření.



Hrubý provozní zisk (EBITDA) loni dosáhl 39,9 miliardy eur po ztrátě téměř pět miliard eur v roce 2022. Čistý dluh firmy na konci loňského roku činil 54,4 miliardy eur.



Výsledky znamenají dramatický obrat zadlužené společnosti, která byla loni v červnu zestátněna, uvedla agentura Reuters. Firma se nicméně potýká s rostoucími náklady, zpožděním projektů jaderné energetiky v Británii a klesajícími cenami elektřiny na domácím trhu.



V souvislosti se svými britskými aktivitami EDF zaúčtovala odpis po zdanění 7,9 miliardy eur. Francie chce, aby britská vláda přispěla více penězi na dvě nové jaderné elektrárny, a sice Hinkley Point C a Sizewell C.



Ceny elektřiny ve Francii v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly. Společnost EDF musela také odstavit několik reaktorů, protože u některých byly zjištěny známky koroze.



Poslední reaktor ohrožený korozí bude opraven při údržbě, která se provádí jednou za deset let a začíná tento měsíc, uvedla společnost. Výroba jaderné energie se loni ve Francii zvýšila zhruba o 41,4 terawatthodin (TWh) na 320,4 TWh.



Francie má největší podíl jaderné energetiky v Evropě. Francouzská společnost Framatome je dodavatelem jaderného paliva do elektrárny v Temelíně a EDF je spolu s jihokorejskou firmou KHNP jedním z uchazečů o stavbu nového bloku v Dukovanech.



V lednu se na spolupráci při financování společných projektů v jaderné energetice dohodly Technologická agentura ČR s Francouzskou národní výzkumnou agenturou.