Čína zahájila provoz prvního jaderného reaktoru čtvrté generace na světě

Čína zahájila komerční provoz jaderného reaktoru nové generace, který je prvním svého druhu na světě. Oznámila to dnes čínská státní agentura Nová Čína. Elektrárna čtvrté generace Š'-tao-wan v severočínské provincii Šan-tung je podle ní navržena tak, aby efektivněji využívala palivo, byla ekonomičtější, bezpečnější a měla menší dopad na životní prostředí. Elektrárna s výkonem 200 megawattů (MW) a vysokoteplotním plynem chlazeným reaktorem (HTGR) využívá takzvanou modulární konstrukci.



Jako modulární se označují elektrárny o výkonu nižším než 300 MW, které lze postavit mimo areál elektrárny. Jejich zastánci připomínají, že mohou fungovat v odlehlých lokalitách a napájet odvětví těžkého průmyslu. Kritici však tvrdí, že jsou příliš drahé.



Společnost NuScale Power, od níž se dříve očekávalo, že bude první americkou společností s licencí na výstavbu malého modulárního reaktoru, tento měsíc oznámila, že kvůli rostoucím nákladům ukončuje plánovaný projekt v Utahu.



Čína si stanovila cíl vyrábět do roku 2035 deset procent elektřiny z jaderných zdrojů, což hodlá do roku 2060 zvýšit na 18 procent. Do letošního září nicméně nesplnila cíl, který si stanovila do roku 2020, a to instalovat 58 gigawattů jaderné kapacity.



Peking také nepodepsal závazek dvaceti zemí na klimatické konferenci COP28, že do roku 2050 ztrojnásobí kapacitu jaderné energie. Konference COP28 se v těchto dnech koná v Dubaji.