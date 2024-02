Oslavte 30. narozeniny s Patria Finance a využijte nabídku zvýhodněného investování!

30. výročí od založení si v průběhu celého roku 2024 připomíná česká jednička ve světě online investic Patria Finance společně se sesterskými společnostmi Patria Corporate Finance a Patria investiční společnost. Oslavte společně s námi výročí spolutvůrce kapitálového trhu v Česku nabídkou zvýhodněného investování.

23. května 1994 byla založena Patria Finance jako první investiční banka v Česku. Od počátku Patria spoluutváří kapitálový trh a patří k průkopníkům, otevírajícím Čechům cestu k investování. Dnes je Patria Finance investiční jedničkou pro retailovou klientelu a pro více než 70 tisíc aktivních klientů spravuje investice za řádově 100 miliard korun, náleží ke skupině ČSOB a nadnárodní skupině KBC.

Patria doprovází investice klientů na více než 30 světových kapitálových trzích s pokrytím všech významných. Řádově dvě třetiny investic klientů míří na nejvyspělejší kapitálové trhy Spojených států a po pětině až čtvrtině na evropské trhy v čele s Německem a do domácího kapitálového trhu, tedy pražské burzy. Svou nabídkou Patria dlouhodobě otevírá svět investic i těm, kdo dosud neinvestovali a třeba měli a mají nepodložený pocit, že investování je pouze pro bohaté nebo vzdělané. Na druhé straně poskytuje profesionální a na trhu jedinečný investiční i zpravodajský servis zkušeným investorům a je silným partnerem pro institucionální klientelu.

„Patria se ve své dlouhé a úspěšné historii hodně proměnila. I do budoucna je pro nás důležité institucionální obchodování, ale těžiště našich výnosů a snahy sloužit klientům se posunulo do retailu. A tady vidíme, že klienti, které dnes máme, mají nadprůměrně peněz, aktivněji investují a oceňují mimo jiné to, že Patria je součástí silné skupiny ČSOB. V posledních letech jsme vždy každé 1-2 roky přinesli nové inovace, například produkt Pravidelné investice do ETF s využitím frakčního obchodování, platformu automatického investování indigo, novou mobilní obchodní aplikaci s řadou inovací včetně zpravodajství Patria.cz v moderní responzívní podobě nebo naposledy zprovoznili otevření účtu přes BankID, což výrazně zjednodušuje a zrychluje online registraci k nám. V rámci rozkročení v zahraničí jsme od 1. ledna 2024 převzali maďarskou pobočku KBC Securities. Je to první krok v rámci strategie KBC mít Patrii jako jedinou tradingovou obchodní platformu pro celý region střední a východní Evropy. Chtěl bych, aby Patria byla co nejaktivnější v inovacích na českém finančním trhu, abychom přinášeli nové věci ještě častěji než v minulosti. Jednou z novinek, které jsme přinesli hned s počátkem roku 2024 je Dlouhodobý investiční produkt,“ shrnul dosavadní i zamýšlené budoucí směrování Patria Finance její generální ředitel Richard Podpiera.

Významným hráčem při změnách vlastnictví firem v České republice je Patria Corporate Finance. Na rozdíl od Patria Finance se ta zabývá transakcemi na neveřejných trzích a poskytuje poradenství při prodejích a nákupech firem. Za 30 let existence Patria Corporate Finance zrealizovala více než 470 transakcí v celkové hodnotě přesahující 250 mld. Kč.

„Jsme si vědomi toho, že prodej či akvizice firmy je klíčový milník v podnikatelském, ale i osobním životě. Máme obrovský respekt k tomu, jaké firmy naši klienti vybudovali a naše pověření jejich prodejem je vždy pro Patrii velký závazek. Naší prací jsme spoluurčovali vlastnické vztahy napříč celou českou ekonomikou. S jistotou se dá říci, že Patria Corporate Finance za svoji existenci udělala alespoň jednu transakci ve všech oborech ekonomiky,“ doplnil Marek Rehberger, ředitel Patria Corporate Finance.

Narozeninová nabídka

Možná nevíte, že Patria Finance je po mnoho let mezi příznivci i na trhu přezdívána „Parta“ a platí to nezřídka pro vztahy mezi zaměstnanci, s klienty, v komunitě investorů a investorek, pravidelných čtenářů i obchodních partnerů. Od února Patria Finance u příležitosti 30. výročí otevřela nabídku pro nové i stávající klienty, kteří pomohou k tomu, aby komunita aktivně investujících v Česku byla zase o kus širší.

V rámci mimořádné narozeninové nabídky k 30. narozeninám společností Patria sdílíme kód „30303030“. Pokud jej zadáte do registrace nového obchodního účtu u Patria Finance, přinese Vám 3.000 Kč na nákupní poplatky u Vašich budoucích investic.

V rámci probíhající akce „member get member (MgM)“ získá stávající klient, který doporučí nového, 2.000 korun. Nový pak 1.000 korun. Akce oběma opět zvýhodní jejich budoucí investování v podobě kreditu na investice do dané výše.

Podobná akce probíhá na platformě indigo, kde nový klient investuje 3 měsíce bez poplatků a stávající získá 500 Kč.

Bližší informace v případě potřeby podá tým klientské péče Patria Finance na emailu patria@patria.cz či telefonu +420 221 424 240.

Ohlasy investorů i osobností

Na investičním serveru Patria.cz si 30. narozeniny Patria Finance budeme v průběhu celého roku 2024 připomínat články, rozhovory nebo videi. Těšit se můžete na zajímavé vstupy a životní i investiční poučení s vybranými významnými osobnostmi tuzemské i zahraniční finanční a investiční scény i byznysu, které některá životní etapa s Patrií spojila ať profesně nebo v rovině klientské či obchodních vztahů. Těšit se můžete také občasné kvízy nebo soutěže na našich sociálních sítích, skrze které se dozvíte o Patrii zase něco více a můžete získat drobné ceny.

Víte, že?

V Patrii se neustále soustředíme na inovace, které zvyšují pohodlí našich klientů při obchodování. Víte například, že…

… s Patria Finance můžete jednoduše a pravidelně investovat třeba i malé částky? Patria nabízí Pravidelné investice již od 500 Kč, díky tomu, že nakupovat lze nejenom celé kusy, ale také frakce. Každý měsíc se v ten samý den peníze automaticky zainvestují a Vy se již nemusíte o nic starat.

… Vaše obchody zadáte odkudkoli díky moderní mobilní aplikaci? Téměř veškeré pokyny, které lze provést skrze obchodní platformu WebTrader, můžete provést i s naší mobilní aplikací Patria Finance, ve které najdete i zpravodajství Patria.cz v moderní responzívní podobě nebo investiční inspiraci a komentáře týmu analytiků.

… o Vás pečuje tým zkušených makléřů? Klienti si mohou domluvit individuální požadavky a v burzovních hodinách diskutovat a zadávat pokyny se svým makléřem.

… Vás inspirujeme a neustále držíme v obraze důležitého? Informace i inspiraci přináší finanční, ekonomický a investiční portál Patria.cz. Aktuální zpravodajství ze světa trhů, investic a ekonomiky naleznete společně s fundovanými komentáři, analýzami, názory, vlastními texty portálu i vybraným obsahem ze světa. Patria.cz nabízí prémiový obsah pro investory Investor Plus i oceňovanou podporu pro firemní klienty Patria Plus.

… Vás vzděláváme webináři a semináři? Nahlédněte do Školy investora.

….pro majitele a management firem organizujeme v Patria Corporate Finance semináře na téma Jak dobře prodat firmu, jak ji výhodně koupit…

…jsme součástí skupiny ČSOB a to pro Vás znamená další příležitosti a výhody. Jako klient Patrie získáte například rychlejší převody, silné zázemí, výhody ve službách ČSOB Premium nebo ČSOB Private Banking a mnohé jiné.

