Obchodování na Wall Street se zvrhlo ve one man show Nvidie

Americké akciové trhy vstoupily kvůli pondělnímu svátku do nového týdne až dnes. A v první polovině obchodování byly některé technologické tituly zralé na ručník. Díky nákupnímu zájmu v závěru se ale nakonec žádný drtivý výprodej nekonal. Při absenci zajímavějších makroekonomických zpráv se investoři zaměřili na výsledky společnosti , které nás čekají ve středu po zavření trhu. Akcie měly ještě před pár dny od začátku roku nastřádán již 50% profit. Takto vysoký zisk přilákal s blížícími se výsledky prodejce, kteří nechtěli čekat na zítřejší čtvrtletní report tohoto technologického giganta. Na trhu se najednou objevilo mnoho komentářů, že očekávání mohou být vzhledem k nedávné rally nastavena příliš vysoko a bez ohledu na to, co nakonec zveřejní, investoři si budou chtít vybrat své zisky. Na to, jaké rozuzlení bude mít tento poslední napínavý příběh této výsledkové sezony, si budeme muset počkat až do středečního závěru na Wall Street.



V rámci hlavních indexů nejméně ztrácel DJIA , který držely nad vodou především akcie Walmart, a . Největší maloobchodní řetězec na světě, společnost Walmart, hospodařil ve 4Q se ziskem 1,8 USD/akcii, čímž překonal analytický konsensus o 15 centů. Walmart zároveň očekává, že jeho celoroční zisk na akcii dosáhne 6,7 – 7,12 USD, zatímco analytický konsensus dosahoval 7,09 USD.