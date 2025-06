FT: CATL chce do Evropy přinést svoji technologii výměny a recyklace baterií

Čínská společnost CATL, která je největším světovým výrobcem baterií pro elektromobily, plánuje zavést v Evropě svoji technologii výměny a recyklace baterií. Chce tak přispět k celosvětové snaze o zajištění udržitelnějších dodavatelských řetězců pro výrobu elektromobilů. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl tajemník správní rady čínské firmy Ťiang Li. Výměna baterií má podle něj v Evropě obrovský potenciál a mohla by výrazně přispět ke zlevnění baterií a prodloužení jejich životnosti.



Výměna baterií, tzv. swapping, znamená, že řidiči elektromobilů nemusejí čekat na dobití své baterie, ale nahradí vybitý článek plně nabitým. Průkopníkem této technologie se stal čínský výrobce elektromobilů Nio. Výměna trvá několik minut a snižuje počáteční náklady na nákup elektromobilu, protože řidiči nevlastní baterie, což je nejdražší součást elektromobilu. Umožňuje také delší používaní bateriových článků.



Technologie výměny baterií mimo Čínu expanduje pomalu kvůli vysokým nákladům na výstavbu požadovaných stanic pro výměnu baterií. Přitahuje však stále vyšší pozornost v souvislosti s rostoucími obavami o dodavatelský řetězec baterií, zejména kvůli zhoršující se geopolitické situaci a rostoucímu prodeji elektromobilů.



Některé firmy už výměnu baterií v Evropě začaly zavádět. Nio provozuje 60 stanic na výměnu v Německu, Nizozemsku, Norsku, Švédsku a Dánsku. Stellantis nedávno zavedl výměnu baterií u svých elektromobilů Fiat 500 ve Španělsku.



Společnost CATL má však mnohem větší plány. Doufá, že do konce roku postaví v Číně 1000 stanic pro výměnu baterií a do tří let 10.000. Poté chce tento model zkopírovat v Evropě a v dalších regionech. Ťiang Li uvedl, že firma už diskutovala o využití této technologie na kontinentě s automobilkami.



Ťiang Li dodal, že mezinárodní spolupráce je zásadní pro zajištění udržitelných dodavatelských řetězců baterií, což se stává prioritou pro stále více zemí ve světě. Země v čele se Spojenými státy se snaží snížit svoji závislost na Číně v dodávkách důležitých surovin potřebných pro přechod k elektromobilitě. Firmy také hledají způsoby, jak prodloužit životnost baterií a recyklovat materiál pro opětovné využití.



Společnost CATL už poskytla licenci na svoji technologii výroby baterií automobilkám a . Má také společný podnik s automobilkou Stellantis na výstavbu továrny na lithiové baterie za 4,1 miliardy eur (101,5 miliardy Kč) ve Španělsku.



CATL se také zaměřuje na recyklaci. V roce 2015 koupil čínskou skupinu pro recyklaci baterií Brunp. Firma tvrdí, že může dosáhnout míry recyklace až 100 procent u základních důležitých materiálů, jako je nikl, kobalt a mangan. Její technologie výměny baterií usnadňuje recyklaci baterií, protože mohou být shromažďovány ve velkém z výměnných stanic, místo od jednotlivých vozů. Svoji recyklační technologii chce také zavést v Evropě, ale varuje, že přísnější regulace a vyšší náklady mohou vytvoření ziskového podnikání v Evropě ztížit.