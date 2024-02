Nvidia poslala trhy vzhůru. Co dál?

Po závěru včerejšího amerického obchodování přišly ostře sledované výsledky Nvidie. Dopadly dobře a spolu s výhledem poslaly vzhůru nejen tuto akcii, ale nastolily růstový sentiment na akciích obecně. Výrazně v plusu by tak měla dnes otevřít Wall Street, ale dařilo se i asijským trhům, když ten japonský ustavil nové historické maximum. V Evropě byl začátek rovněž silný, tedy s výjimkou Londýna, který si jde opět vlastní cestou - mírně dolů.

Nastává otázka, jak dlouho tento impuls trhům vydrží a co bude určovat jejich směr dál. Dopoledne vyšly předběžné indexy nákupních manažerů v Evropě, které dopadly smíšeně. Francie se blýskla slušným vylepšením indexů, Německo naopak zklamalo ještě výraznějším oslabením průmyslu. V souhrnu za eurozónu dostáváme náznak rychlejšího poklesu průmyslového sektoru, ale na druhé straně návrat služeb z poklesu ke stagnaci.

Evropské obchodování ukazuje, že úvodní nadšení už trochu vadne, ačkoli akcie si většinou drží pěkné zisky. Eurodolar také svůj ranní nárůst koriguje, když se vrací k 1,0850. Dluhopisové výnosy v Evropě se vracejí shora ke včerejším hodnotám, americké výnosy se příliš nehýbou. Ropa drží zisky po včerejším nárůstu cen.

Efekt evropských dat nebyl velký a rychle pomine. V kalendáři máme další komentáře z Fedu, ale těžko nyní nějak podstatně změní tržní očekávání. To podle předpokladu neudělal ani včerejší zápis z posledního jednání FOMC. Možná se pozornost upře více k Číně, která se stále víc snaží podpořit místní trhy a začíná to zabírat. Co se však týče plánovaných akcí, kalendář na zbytek týdne nenabízí moc bodů, kterých by se dalo chytit.

Koruna se ráno inspirovala optimismem na hlavních trzích a dál posílila, ovšem své zisky vzápětí vrací a proti euru se obchoduje na 25,33. Díky pohybu eurodolaru však zůstává skoro o půl procenta silnější vůči americké měně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3286 0.0232 25.3389 25.2361 CZK/USD 23.3365 -0.2799 23.4030 23.2090 HUF/EUR 387.3013 -0.0155 387.6103 386.3062 PLN/EUR 4.3197 0.0550 4.3257 4.3090

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8045 0.3206 7.8247 7.7770 JPY/EUR 162.9900 0.2214 163.4709 162.6294 JPY/USD 150.1720 -0.0958 150.2840 150.0180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.0181 0.8574 0.8550 CHF/EUR 0.9520 0.0531 0.9528 0.9496 NOK/EUR 11.3318 -0.0291 11.3354 11.3054 SEK/EUR 11.1619 -0.4752 11.2202 11.1406 USD/EUR 1.0854 0.3156 1.0858 1.0851

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5186 -0.5012 1.5286 1.5160 CAD/USD 1.3451 -0.3984 1.3504 1.3440