Japonský akciový index překonal rekord z roku 1989, je nad 39.000 body

Hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 dnes poprvé překonal hranici 39.000 bodů, a zdolal tak rekord z roku 1989. K růstu pomohlo zejména posílení akcií výrobců čipů v reakci na výsledky americké společnosti , které překonaly očekávání trhu. Japonský index uzavřel růstem o 2,19 procenta na 39.098,68 bodu, což je rekordní závěrečná hodnota. Přes den se dostal až na průběžné maximum 39.156,97 bodu, ukazují záznamy tokijské burzy.



Dosavadní rekord indexu byl z 29. prosince 1989, tedy z doby takzvané bubliny na japonském akciovém trhu. Ceny akcií a nemovitostí tehdy vzrostly na neudržitelně vysoké úrovně a tehdejší rekord se mezi analytiky považoval za nepřekonatelnou hodnotu. Rekordní závěr tehdy činil 38.915,87 bodu a nejvyšší dosažená hodnota byla 38.957,44 bodu.



Japonský index postupně roste od loňského ledna, za tu dobu si připsal asi 52 procent. Pomohlo mu hlavně oživení technologických společností, změny ve vedení firem a růst zisku vývozců podpořený slabým kurzem japonského jenu.



Akcie amerického výrobce čipů ve středu večer zpevnily asi o šest procent. Firma po uzavření trhů v USA představila výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí, které ukázaly prudký růst tržeb a které překonaly očekávání. Rovněž výhled vývoje tržeb na první letošní čtvrtletí byl vyšší, než odhadovali analytici. Firma těží hlavně ze silné poptávky po jejích čipech, které dominují trhu s umělou inteligencí (AI).



"Pro nás obchodníky to znamená příchod nové éry," řekl analytik makléřské společnosti au kabu.com Securities Cutomu Jamada. "Mám pocit, jako by nám akciový trh říkal, že jsme se konečně vymanili z deflace a otevřel se nám nový svět," dodal.



Akcie společnosti Tokyo Electron stouply o šest procent, zatímco akcie výrobce zařízení pro testování čipů Advantest vzrostly o 7,5 procenta. Ze zájmu o čipy těžily také firmy Screen Holdings a Softbank Group. Akcie Screen Holdings posílily o více než deset procent a Softbank o více než pět procent.



Z celkem 225 firem v indexu Nikkei jich za dnešek 170 posílilo, 54 oslabilo a jedna zůstala beze změny. Nejhůře si vedl sektor výrobců léků, který klesl o 0,59 procenta.



Někteří obchodníci sázejí na další růst indexu. "Očekávám, že dalším cílem indexu Nikkei bude úroveň 40.000 bodů," uvedl analytik společnosti IG Tony Sycamore. Pokud se tituly, které nyní hýbou trhem, zapojí ještě více, mohl by podle něj index v krátkém horizontu stoupnout až na úroveň 42.000 bodů.