Rozbřesk: Fed nechce se snižováním úroků pospíchat a povzbudí pozitivní výsledky Nvidie korunu?

Zveřejnění podrobného zápisu z posledního zasedání centrální banky bývá příležitostí k tomu, aby monetární autorita dovysvětlila svoji politiku a nasměrovala tržní očekávání “správným směrem”. Včera zveřejněný podrobný zápis z jednání FOMC, aneb tzv. “Minutes” byl přesně takovým dokumentem a to přesto, že nevyvolal masivní tržní reakci. Fed však vyslal několik důležitých informací, o které je třeba se podělit.



Předně, většina členů vedení zmiňovala rizika plynoucí z toho, že by se Fed pustil do cyklu snižování příliš rychle, přičemž někteří uvedli, že by se pokrok v procesu snižování sazeb mohl zastavit. Na druhou stranu se v zápise objevila i věta, že řada centrální bankéřů vidí další pokles inflace v sektoru bydlení. To je poměrně v jasném rozporu s lednovou inflací, kde hlavní (proinflační silou) bylo právě nájemné.



Důležitá pasáž textu se však tentokrát týkala bilance Fedu, která se aktuálně snižuje řízeným tempem o 95 mld. USD měsíčně. Fed nicméně bedlivě sleduje volné rezervy v systému a chce se vyhnout situaci, která nastala při podobném procesu v roce 2019, kdy nedostatek likvidity v systému vedl k překotnému ukončení kvantitativního utahování. Zápis z jednání FOMC přitom uvádí, že řada centrální bankéřů doporučovala, aby na březnovém zasedání byla zahájena detailní diskuse o (eventuálním) zpomalení procesu pravidelných prodejů dluhopisů z bilance Fedu.



Co výše uvedené znamená pro náš výhled politiky Fedu. Na straně očekávaného vývoje oficiálních dolarových úrokových sazeb není třeba měnit vůbec nic a můžeme být zcela komfortní s naším výhledem, kdy očekáváme první redukci sazeb (až) v červnu. Co se pak týká eventuálního zpomalení procesu kvantitativního utahování (QT), tak zde si můžeme dovolit jisté zpřesnění našeho výhledu, kdy by se měl Fed držet následující sekvence: 1. v březnu rozjet debatu o zpomalení QT; 2. v květnu oznámit detaily nového tempa QT; 3. v červnu by pak mělo dojít k implementaci pomalejšího “vyfukování” bilance Fedu. Zde je však třeba dodat, že výše uvedený časový scénář je podmíněn tím, že na dolarovém peněžním trhu nedojde v mezidobí k výraznému nárůstu napětí, které by (velmi) krátkodobé tržní sazby poslalo prudce vzhůru.



*** TRHY ***



Koruna

Koruně se během včerejší seance dařilo a posílila do blízkosti 24,30 EUR/CZK. Při absenci významnějších tuzemských makro čísel se korunový trh soustředí na vývoj na hlavních trzích. Úlevou může být pro korunu fakt, že zatím nedochází k dalšímu výraznému přecenění sázek na Fed a ECB. Dnes mohou korunu povzbudit také nad očekávání dobré výsledky nejsledovanější akcie světa společnosti Nvidia, které by mohly znovu zlepšit náladu na akciových trzích a povzbudit celkový sentiment vůči rizikovým aktivům.



Eurodolar

Růst akciových trhů, resp. pokles averze k riziku společně s vcelku neutrálními výstupy z podrobného zápisu z posledního zasedání Fedu pomohly eurodolaru vzhůru.

Dnes dopoledne budou zveřejněny indexy podnikatelských nálad v eurozóně (PMI) a pokud se ukáže, že optimismus dále zvolna narůstá, zisky eura nemusí být u konce. Výraznější posun indexu směrem k hranici 50 bodů by byl pro eurodolar určitě pozitivním momentem.



Akcie

Hlavní událostí tohoto týdne budou výsledky hospodaření společnosti Nvidia. Za poslední dva na je ale cítit výběr zisků na této akcii, která se propadla z maxim 746,11 USD až na včerejších konečných 674,72 USD a odepsala 2,9 %. Kyberbezpečnostní společnost Palo Alto změnila svou obchodní strategii, kdy rozšířila nabídka produktů, které poskytuje zdarma. Zároveň s touto transformací ovšem musela snížit výhled na své hospodaření v letošním roce, což se nelíbilo investorům a její akcie tak propadly o 28,4 %. Velký propad, konkrétně 23,7 %, zaznamenala taktéž společnost Teladoc, která se specializuje na řešení medicínských problémů po telefonu případně virtuálním hovoru. Za propad mohl v tomto případě snížený výhled ziskovosti.