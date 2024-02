Pátek bez nové inspirace, včerejší růst už jen doznívá

Pro hlavní akciové trhy je pátek stále většinou zelený, ale nejde o výrazný růst a některé trhy i drobně klesají. Po včerejšku už není síla kupců taková a před víkendem je obchodování klidnější. Nasdaq se nyní nachází těsně u včerejšího závěru, když sice začala růstově, ale její zisky se už smrskly zhruba na procento. Index AEX klesá, zatímco další z hlavních indexů se drží v plusu.

Doznívání včerejšího dění probíhá za absence nových impulsů. Zpráv je na konci týdne málo a nepředstavují pro trhy významnou inspiraci. Platí to jak pro průběžně přicházející komentáře z Fedu, tak pro data z Německa, která ničím nepřekvapila.

Dluhopisové výnosy odpoledne obracejí dolů, a to více v Evropě, kde německé výnosy klesají cca o 5 bps. Akciím to teoreticky hraje do karet, ale výnosy už nejsou tím, co by se příliš sledovalo. Také eurodolar zůstává bez reakce u 1,0820.

Ropa padá o více než 2 procenta, když na ni doléhá vyšší americká produkce. Její únorová úroveň podle odhadů dosahuje rekordních 4,8 Mb/d. Koruna dnes měla tendenci slábnout, ale nakonec se vrátila do blízkosti 25,35 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3557 -0.0505 25.4108 25.3316 CZK/USD 23.4325 -0.0235 23.4895 23.3785 HUF/EUR 388.8655 0.2911 389.0693 387.4195 PLN/EUR 4.3115 -0.3148 4.3376 4.3084

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7873 0.0052 7.8027 7.7815 JPY/EUR 162.8945 -0.0058 163.2281 162.7320 JPY/USD 150.5525 0.0193 150.7690 150.3230

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8536 -0.1585 0.8554 0.8528 CHF/EUR 0.9534 0.0688 0.9546 0.9516 NOK/EUR 11.3980 0.2286 11.4256 11.3587 SEK/EUR 11.1651 0.0295 11.2005 11.1503 USD/EUR 1.0820 -0.0263 1.0839 1.0812

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5244 -0.0295 1.5268 1.5195 CAD/USD 1.3499 0.1376 1.3505 1.3461