Spojené státy i Evropa uvalují na Rusko nové sankce před výročím ruské invaze na Ukrajinu

Bílý dům dnes před druhým výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu oznámil přes 500 nových sankcí proti Moskvě. Členské státy EU definitivně schválily třináctý balík sankcí proti Rusku, který obsahuje seznam 106 jednotlivců a 88 institucí či firem.

Bílý dům dnes před sobotním druhým výročím zahájení ruské invaze na Ukrajinu oznámil přes 500 nových sankcí proti Moskvě. Jsou zaměřené na jednotlivce zapojené do věznění zemřelého opozičníka Alexeje Navalného, proti ruskému finančnímu a obrannému sektoru nebo proti sítím, které podle USA na několika kontinentech pomáhají obcházet již platné sankce. Spojené státy podle prohlášení prezidenta Joea Bidena rovněž uvalují vývozní omezení na téměř stovku subjektů, které zvnějšku podporují ruské válečné snažení.



"Před dvěma lety se (ruský prezident Vladimir) Putin pokusil smazat Ukrajinu z mapy světa. Pokud nezaplatí za smrt a zkázu, které šíří, bude pokračovat," prohlásil Biden. "Putin věřil, že může snadno zlomit vůli a odhodlání svobodného národa... o dva roky později ještě jasněji vidíme to, co jsme viděli už v první den (invaze): Putin se přepočítal," uvedl americký prezident.



Vývozní cla de facto znamenají, že americké firmy podle pravidel ministerstva obchodu sankcionovaným společnostem nebudou moci nic prodávat, uvádí agentura Reuters, podle níž se nové sankce týkají 93 subjektů, z toho 63 z Ruska, 16 z Turecka, osmi z Číny, čtyř ze Spojených arabských emirátů a dalších z Kyrgyzstánu, Indie a Jižní Koreje.



Mezi 500 sankcionovanými subjekty je podle prohlášení ministerstva financí rovněž platební systém Mir, ruský ekvivalent služeb Visa nebo MasterCard. Mir podle Washingtonu Rusku "pomáhá budovat finanční infrastrukturu, pomocí níž se vyhýbá sankcím a obnovuje zpřetrhané vazby s mezinárodním finančním systémem".



Biden se ve čtvrtek v Kalifornii setkal s vdovou po Navalném Julijí a jejich dcerou Darjou. Při setkání podle agentury Reuters ocenil "mimořádnou odvahu" opozičního předáka v boji proti korupci a za svobodné a demokratické Rusko. V dnešním prohlášení o uvalení nových sankcích Biden označil Navalného za "nejzarytějšího" vůdce opozice vůči Putinovi.



"Už dva roky Ukrajinci pokračují v boji s nesmírnou odvahou. Ale dochází jim munice. Ukrajina potřebuje více dodávek ze Spojených států, aby nemusela ustupovat před neutichajícími ruskými útoky, které podporují zbraně a munice z Íránu a Severní Koreje," uvedl Biden. Přitom stejně jako mnohokrát v posledních několika měsících vyzval republikánskou většinu ve Sněmovně reprezentantů, aby urychleně podpořila zákon, který uvolní další peníze na vojenskou pomoc Ukrajině.

Členské státy EU definitivně schválily třináctý balík sankcí proti Rusku, který obsahuje seznam 106 jednotlivců a 88 institucí či firem. Sankce jsou zaměřeny proti režimu prezidenta Vladimira Putina a proti těm, kdo ho podporují v jeho "nelegální, nevyprovokované a neoprávněné agresi", uvedla dnes Rada EU ve svém prohlášení. Na sankčním balíku se zástupci zemí EU shodli již ve středu, od té doby ho členské státy schvalovaly takzvanou písemnou procedurou. Moskva uvedla, že nové sankce považuje za nelegální.



"Dospěli jsme ke smutnému dvouletému výročí od chvíle, kdy Vladimir Putin zahájil rozsáhlou invazi na Ukrajinu, a Evropská unie neustává v tlaku na Rusko. Dnes dále zpřísňujeme opatření vůči ruskému vojenskému a obrannému sektoru, zaměřujeme se i na subjekty ve třetích zemích, které (Rusku) dodávají vybavení, a rovněž na osoby odpovědné za nezákonné deportace a vojenskou převýchovu ukrajinských dětí," uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. "Zůstáváme jednotní v našem odhodlání zničit ruskou válečnou mašinerii a pomoci Ukrajině zvítězit v jejím legitimním sebeobranném boji a obnovit její nezávislost, územní celistvost a suverenitu," dodal.



Balík tentokrát neobsahuje žádné sektorové sankce, jako tomu bylo například u toho předchozího, který se týkal zákazu dovozu diamantů. Obsahuje ale omezení vůči dalším 106 jednotlivcům a 88 právnickým osobám. Jde o subjekty především z vojenského a obranného sektoru, ale i další osoby, které se například podílejí na dodávkách severokorejských zbraní do Ruska. Na seznamu jsou i další lidé z ruské justice, místní politici či jiné osoby zodpovědné za deportace ukrajinských dětí.



Jak upřesnila ve svém prohlášení Evropská komise, na seznamu se nově ocitly ruské společnosti, které mimo jiné vyrábí rakety, drony, protiletadlové raketové systémy, vojenská vozidla či součástky pro zbraně. Opatření se vztahují rovněž na deset ruských společností a jednotlivců, kteří jsou zapojeni do přepravy severokorejských zbraní do Ruska, na severokorejského ministra obrany a na několik běloruských firem a osob.



Ruské ministerstvo zahraničí reagovalo prohlášením, že nový sankční balík považuje za nelegální, protože podle něj porušuje "mezinárodněprávní výsady Rady bezpečnosti OSN". Moskva také uvedla, že v reakci na nově přijaté sankce ze strany EU značně rozšiřuje svůj seznam evropských představitelů, kterým zakazuje vjezd do Ruska. Jejich jména neupřesnila.



Evropská unie se rovněž snaží zamezit Rusku v obcházení uvalených sankcí. Na seznamu je tak i ruská logistická společnost a její ředitel, kteří se podílejí na dovozu zakázaného zboží do Ruska.



"Tento balíček potvrzuje odhodlání EU zabránit Rusku, aby získávalo pro svou armádu citlivé západní technologie," uvedla Evropská komise s tím, že klíčovou roli ve válce na Ukrajině hrají bezpilotní letouny. Nové sankce se proto týkají i několika společností, které dodávají Rusku důležité komponenty pro drony. A nejde jen o ruské firmy, ale i o čtyři společnosti z Číny a po jedné z Kazachstánu, Indie, Srbska, Thajska, Srí Lanky a Turecka, dodala EK.



Celkem se nyní veškeré sankce přijaté EU vztahují již na více než 2000 jednotlivců a dalších subjektů. Firmy ze sankčního seznamu mají zmrazený majetek na území EU a subjekty z unie s nimi mají zakázáno jakkoli obchodovat či jim poskytovat finance. Zmrazená aktiva mají i fyzické osoby, na ty se navíc vztahuje zákaz cestování do zemí EU.