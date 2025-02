Evropské firmy nejvíce ohrožené Trumpovými cly? Farmacie a automobilky

Evropské zisky budou ohroženy, pokud se naplní celní plány amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nejexponovanější jsou přitom klíčové růstové sektory tohoto regionu. Potenciální tarify by mohly snížit zisk Stoxx Europe 600 o 3 až 7 %, ukazují data Bloomberg Intelligence. Největší riziko hrozí zdravotnictví, průmyslu a spotřebnímu průmyslu, od kterých se očekává, že letos budou stát za více než polovinou růstu zisků indexu. Vývoz z EU do USA dosáhl loni 605,8 miliardy dolarů, podle údajů amerického úřadu pro sčítání lidu.



Trump ve čtvrtek nařídil své administrativě, aby zvážila uvalení recipročních cel na jednotlivé země, což zvyšuje vyhlídky na širší kampaň. Jako potenciální cíle označil Evropskou unii, Japonsko a Jižní Koreu a ze sektorů automobilový, polovodičový a farmaceutický průmysl. Všechny studie by měly být hotové do 1. dubna a Trump by mohl jednat ihned poté.





Výrobci automobilů představují 10 % evropského vývozu do USA a tato země je také klíčovým trhem pro luxusní zboží. Trumpova 25% cla na dovoz z Mexika a Kanady od 6. března by mohla ukousnout 6 miliard eur z provozního zisku ve společnostech Stellantis, , a Mercedes-Benz Group, ukazují údaje BI. Přibližně 65 % vozů vlastní značky, které prodává v USA, se vyrábí v Mexiku. To znamená, že bude muset zvýšit kapacitu v USA, anebo tento trh úplně opustit, řekl analytik Stifel Daniel Schwarz. Také švédské společnosti Sandvik a Hexagon jsou ohroženy cly na Kanadu a Mexiko, protože mají expozici na automobilový sektor, řekla Pauline Eschbach z BI.



Farmaceutické společnosti jsou podle stratégů BI Laurenta Douilleta a Kaidi Meng obzvláště zranitelné. Novo Nordisk vygenerovala loni 58 % příjmů v USA a u to byla téměř polovina. Další brzdu by mohla přinést potenciální cla na evropský vývoz strojů a zařízení.



V roce 2023 patřilo 12 z 20 největších evropských exportérů zboží právě do výše zmíněných tří vysoce exponovaných odvětví. 10% až 20% clo na tyto kategorie, mezi něž patří léčiva, automobily, stroje a alkoholické nápoje, by podle průzkumu BI vedlo k 1,1% až 2,1% poklesu tržeb a 3,3% až 6,6% poklesu provozního zisku.



Společnost , která vlastní tequilu Don Julio a whisky Johnnie Walker, zrušila svůj střednědobý výhled, přičemž generální ředitelka Debra Crew uvedla, že americká cla na Mexiko a Kanadu by mohla „velmi pravděpodobně ovlivnit“ dynamiku. Politická nejistota se zvýšila „kvůli vzniku populismu, vlastenectví a protekcionismu v řadě ekonomik,“ uvedl finský výrobce jeřábů Konecranes Oyj ve své zprávě za čtvrté čtvrtletí a dodal, že tato rizika mohou poškodit ziskovost.



Mezi automobilkami by se lépe dařilo luxusnější části trhu. "Výrobci prémiových automobilů jsou v relativně lepší pozici, protože prostřednictvím cenových úprav mohou absorbovat dodatečné náklady vzhledem k tomu, že jejich zákaznická základna je ochotnější akceptovat zvýšení cen," napsal v poznámce analytik Scope Ratings Eugenio Piliego.



Minulé zkušenosti s tarify z roku 2018 také ukázaly, že některé velké průmyslové firmy jsou lépe připraveny zmírnit dopad pomocí lokalizace dodavatelského řetězce, dodala analytička BI Karen Ubelhart.



Zmínky o clech se ve zprávách o výsledcích mezi společnostmi kótovanými v indexu Russell 3000 oproti minulému čtvrtletí více než zdvojnásobily na více než 1 700, přičemž výsledková sezóna je stále v plném proudu. Obchodní válka „v roce 2018 byla pro akcie tvrdá a znovu představuje riziko pro výhled v roce 2025,“ napsaly v poznámce Gina Martin Adams a Gillian Wolff z BI.





Zisk indexu S&P 500 na akcii by podle stratégů Group klesl o 2 až 3 %, pokud by byla zavedena celá sada navrhovaných cel. Buď se sníží ziskové marže, pokud náklady absorbují společnosti, nebo jejich tržby klesnou, pokud přenesou náklady na zákazníky, řekl David Kostin, hlavní americký akciový stratég Goldmanů.



Ozvěny roku 2018



Trumpova první cla, zaměřená především na Čínu, formovala očekávání pro letošní obchodní válku. Zatímco Čína by tentokrát měla dopadu lépe odolat (vzhledem k rostoucímu exportu na rozvíjející se trhy, omezené expozici na výnosy v USA a domácímu zaměření technologických akcií), ostatní asijské země jsou na USA exponované více. Vietnam, který je od Trumpova prvního prezidentství považován za alternativu Číny, může být kvůli rostoucímu obchodnímu přebytku s USA vystaven většímu riziku.



I když vlády a firmy jihovýchodní Asie „přečkaly první Trumpovo volební období a mají tyto zkušenosti jako referenční bod, ze kterého mohou čerpat, měly by předvídat větší turbulence v Trumpově druhém volebním období,“ uvedl v komentáři Stephen Olson, bývalý americký obchodní vyjednavač. Velký ocelářský průmysl Jižní Koreje a Indie by mohl být zatížen 25% clem na dovoz oceli.



Někteří se snaží na tento problém připravit dopředu. Technologické společnosti zaznamenaly vyšší nákupy před zavedením jakýchkoli tarifů. Tržby z operačních systémů a zařízení společnosti vzrostly více, než se očekávalo, částečně kvůli obavám z cel, uvedla finanční ředitelka Amy Hood.

Zdroj: Bloomberg