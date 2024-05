Rozbřesk: Vyšší než očekávaný růst mezd v eurozóně ECB od redukce sazeb neodradí

Po překvapivě svižném růstu HDP v prvním kvartále vyzněla pozitivně i květnová šetření mezi nákupními manažery v eurozóně. Souhrnný index PMI vzrostl z 51,7 na 52,3 bodů, nejvyšší úroveň za posledních dvanáct měsíců. Velmi silná zůstává dynamika ve službách (53,3 bodů), pozitivně ale v květnu překvapil také zpracovatelský průmyslu (z 45,7 na 47,4 bodů). Ten se postupně odráží ode dna a směrem do budoucna je povzbudivý zejména nárůst nových zakázek.



K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat za druhý kvartál, nicméně měkké indikátory signalizují pokračující oživení růstu HDP v eurozóně tempem přibližně 0,4 % mezikvartálně. Hlavním tahounem růstu je oživení spotřebitelské poptávky, kterou držel na uzdě pokles reálných příjmů. S klesající inflací se tak spotřebitelé znovu nadechují k vyšším útratám. Podstatným dílem k tomu přispívají také svižně rostoucí nominální mzdy, které v prvním čtvrtletí meziročně zrychlily na 4,7 % (vs 4,5 % v posledním kvartále minulého roku)



Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá vrásky ECB. Právě umírněný vývoj mezd na začátku roku si centrální banka stanovila jako důležitou podmínku pro začátek snižování sazeb. Sama ECB hodnotí mzdový vývoj jako nadále zvýšený, nicméně do značné míry tažený jednorázovými vlivy – zejména vyššími výplatami bonusů v Německu, což je reakce na předešlý prudký propad reálných příjmů. V ostatních zemích eurozóny mezitím růst mezd mírně zpomaluje. Dle ECB a jejího nového forward wage trackeru zůstane mzdová dynamika zvýšená v průběhu celého letošního roku, ale postupně bude zvolňovat s ohledem na výsledky kolektivního vyjednávání. Ta v eurozóně pokrývají přibližně 80 % všech zaměstnanců a v průměru jsou uzavírány na dva roky.



Mzdová dynamika je v eurozóně bezpochyby důvodem k ostražitosti, my však i nadále očekáváme, že ECB na za dva týdny sníží svou základní úrokovou sazbu o 25 bps na 3,75 %. Setrvačný vývoj mezd nicméně může být silný argumentem, proč ECB nebude snižovat sazby na každém měnově-politickém zasedání, ale již v červenci si vybere pauzu. Tomu nahrává i náš odhad vývoje inflace v nejbližších dvou měsících, kdy by se měl dočasně zastavit pozvolný desinflační trend.





*** TRHY ***



Koruna

Končící týden nebyl na korunovém trhu příliš zajímavý a dnešní obchodní seance na tom pravděpodobně nic moc nezmění. Tuzemská měna zůstává přikována k hladině 24,70 EUR/CZK a bez výraznějších impulsů není schopna vydat se jedním, či druhým směrem. Větší rozkolísanost by tak mohla nastat až v příštím týdnu, kdy bude tuzemský ale i zahraniční kalendář přece jen zajímavější.



Eurodolar

Eurodolar zažil konečně volatilnější seanci, o kterou se postaraly indexy podnikatelských nálad PMI. Ty nejprve dopoledne pozitivně překvapily v západní Evropě, což pomohlo euru, odpoledne se však to samé zopakovalo i na americké straně, takže dolar byl schopen vrátit úder. Dodejme, že k PMI se navíc přidaly i relativně dobré statistiky z amerického trhu práce a přiměřeně opatrná rétorika Fedu (viz např. Bostic).

Dnes kromě vystoupení řady centrálních bankéřů bude dobré sledovat výsledek amerických zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby. Ty by mohly naznačit, jak se v průběhu druhého čtvrtletí vyvíjejí soukromé investice (a tím ovlivnit nowcasty amerického HDP).