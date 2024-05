Erste a VIG se obchodují poslední den s dividendou, globální propast mezi ekonomikami se rozšiřuje a futures jsou červené

a pojišťovna se dnes obchodují poslední den s nárokem na dividendu. Erste Bank dostala vyšší cílovou cenu od . Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) podle energetické společnosti zakázal ruskému Gazpromu pokračovat v soudním řízení proti české firmě v Rusku. Důvodem je to, že spor firem má výhradně řešit mezinárodní arbitráž. A futures dnes zamířily hluboko do červených čísel.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,7 %, FTSE 100 -1,0 % a DAX -0,8 %.

a pojišťovna se dnes obchodují poslední den s nárokem na dividendu ve výši 2,7 EUR, resp. 1,4 EUR.



Erste Bank dostala vyšší cílovou cenu od , a to 54 EUR vs 48 EUR. Doporučení drží na „overweight“.

Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC) podle energetické společnosti zakázal ruskému Gazpromu pokračovat v soudním řízení proti české firmě v Rusku. Důvodem je to, že spor firem má výhradně řešit mezinárodní arbitráž. loni v únoru zahájil proti Gazpromu v Ženevě arbitrážní řízení z důvodu krácení dohodnutých dodávek plynu, od ruského podniku žádá náhradu škody za více než miliardu korun. Ruská plynárenská společnost letos v dubnu požádala ruský arbitrážní soud, aby zakázal české společnosti pokračovat v řízení u mezinárodního arbitrážního soudu. Situace kolem obchodu s plynem se zkomplikovala, když ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.



Dvourychlostní globální ekonomika zkreslená silou USA tento týden vrhne stín na zasedání G7, kdy se úředníci budou muset postavit vyhlídce na méně synchronizovanou měnovou politiku. Eurozóna se chystá na první snížení úrokových sazeb. Tato vyhlídka podpořila dolar, když se Fed drží rétoriky „vyšších sazeb po delší dobu“. Důvěra spotřebitelů ve Spojeném království se zároveň zlepšila již druhý měsíc po sobě poté, co inflace dosáhla téměř tříletého minima. Prezident Fedu v Atlantě Raphael Bostic zdůraznil rozšiřující se globální propast a uvedl, že měnová politika ke zpomalování růstu je méně účinná než v předchozích cyklech.



Citigroup, Holdings a nařizují, aby se více zaměstnanců vrátilo do kanceláří na pět dní v týdnu, protože kvůli regulačním změnám je pro Wall Street složitější povolit práci z domova. V se to týká asi 600 amerických zaměstnanců, kteří byli dříve způsobilí pracovat na dálku. V se měnící předpisy týkají asi 530 zaměstnanců v New Yorku – zhruba poloviny její pracovní síly v tomto městě. A bude od 1. června vyžadovat, aby tisíce zaměstnanců investičního bankovnictví po celém světě strávili pět dní v týdnu v kanceláři nebo cestovali za klienty.



SpaceX Elona Muska zahájila diskuse o prodeji stávajících akcií za cenu, která by podle lidí obeznámených s touto záležitostí mohla ocenit tuto společnost na zhruba 200 miliard dolarů. SpaceX projednává nabídku tendru (transakci, která zaměstnancům a zasvěceným, jako jsou investoři, umožní prodávat akcie), která může začít v červnu. Cena za nadcházející nabídku tendru nebyla stanovena, ale SpaceX zvažuje nabídku akcií za 108 až 110 dolarů za kus.



Několik největších akcionářů tvrdí, že podporují snahu společnosti přesvědčit BHP Group, aby změnila strukturu svého návrhu na převzetí nebo kompenzovala rizika, která představuje, než přijme jakoukoli nabídku. BHP na to má týden. Po obnově jednání se diskuse otočí na naléhání BHP, aby Anglo vyčlenila většinové podíly v jihoafrických divizích na platinu a železnou rudu, než bude moci převzetí pokračovat.



Singapore Airlines zpřísnily pravidla pro palubní služby poté, co letadla tento týden zasáhlay turbulence a kdy při letu z Londýna jeden cestující zemřel a mnoho lidí bylo zraněno. Letecká společnost uvedla, že zaujímá „opatrnější přístup“ k řízení turbulencí poté, co let náhle ztratil výšku. Stravování za letu bude zastaveno, když je zapnutý bezpečnostní pás. Členové posádky se vrátí na svá místa a připoutají se. Mezitím vyhledávání „bezpečnosti letu“ na webu v USA dosáhlo v březnu podle trendů Googlu nejvyšší úrovně od října 2014.