Čtvrtým největším akcionářem Primoco UAV se stala technologická PLATH, novým tvůrcem trhu na emisi Patria Finance

Čtvrtým největším akcionářem českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE se nově stala německá technologická skupina PLATH Corporation GmbH. Společnost, která se specializuje na využívání dat k předcházení krizím a na dodávky do obranného i bezpečnostního průmyslu, získala v české veřejně obchodované firmě 3 % podíl. Novým tvůrcem trhu na emisi Primoco na pražské burze je Patria Finance. Společnost také spustila modernizovanou verzi webu na doméně uav-stol.com.

„Skupina PLATH již řadu let působí jako dodavatel sofistikovaných senzorů a dalších vyspělých technologií pro naše bezpilotní letouny One 150. Její majetkový vstup do Primoco UAV proto vnímám jednak jako povýšení vzájemné dlouhodobé spolupráce na ještě vyšší úroveň, jednak jako výraz silné důvěry v pokračování úspěšného příběhu Primoco UAV od někoho, kdo se v našem oboru skutečně vyzná a má k nám blízko.“ uvedl generální ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Podle výkonného ředitele PLATH Airborne Solutions Michaela Kalta, jenž má v rámci skupiny Plath na starosti oblast letectví, je investice do Primoco UAV SE dalším logickým krokem ve vzájemném vztahu obou subjektů. „Dosavadní společné projekty nás v kombinaci s podrobným průzkumem trhu utvrdily v tom, že bezpilotní letoun Primoco UAV One 150 je pro řadu využití nejvýhodnějším řešením.“ uvedl Kalt s tím, že globální poptávka po bezpilotních systémech bude v příštích letech dál růst. Proto podle ně dávalo smysl spolupráci s Primoco UAV SE ještě posílit.

Majoritním akcionářem Primoco UAV zůstává s nezměněným podílem 50,4 % její zakladatel a generální ředitel Ladislav Semetkovský. PLATH Corporation akcie odkoupila od druhého největšího akcionáře společnosti Gabriela Fülöppa.

Vedle nového akcionáře společnost Primoco UAV SE zároveň oznámila, že s účinností od 27. května 2024 zahájil činnost tvůrce trhu na emisi akcií Primoco UAV člen pražské burzy Patria Finance. Rozšířil dosavadní trojici Wood & Company Financial Service, J&T Banka a BH Securities na tomto konkrétním titulu. Tvůrci trhu zvyšují likviditu obchodování s cennými papíry tím, že kotují – stanovují nákupní a prodejní cenu daných cenných papírů, poznamenává firma.

Primoco také oznámilo modernizaci webu na doméně uav-stol.com. „Nový web je propracovanější, uživatelský příjemnější a obsahově výrazně atraktivnější než ten dosavadní. Spolu s rozšířením tvůrců trhu o Patria Finance jde o další z řady mnoha dílčích kroků dopředu,“ uzavřel Semetkovský.