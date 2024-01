Příští pondělí se Primoco UAV přesune na Prime Market z trhu START

S cennými papíry výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE se bude od pondělí 29. ledna 2024 nově obchodovat na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha. Vedle emisí jako například , Group Bank či se loňský nejúspěšnější titul pražské burzy zařadí poté, co dokončil závěrečnou fází příprav – od schválení prospektu Českou národní bankou až po přechod na finanční výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS.



Po více než pěti letech od vstupu na trh START pro malé a střední podniky se společnost Primoco UAV SE k 29. lednu 2024 přesouvá na Prime Market pražské burzy. Zakladatel a ředitel podniku zaměřeného na výrobu bezpilotních letadel a poskytování leteckých prací Ladislav Semetkovský očekává, že s přechodem na Prime Market kromě prestiže ještě zesílí zájem o akcie, které byly loni v Praze nejvýkonnější ze všech.

„Na trhu START jsme se postupně dostali do povědomí většiny českých investorů a dosáhli tržní kapitalizace blížící se pěti miliardám korun. Prime Market nás teď posune do společnosti největších veřejně obchodovaných firem v Česku a otevře naše akcie více světu, což nám pomůže dál dynamicky zvyšovat hodnotu firmy,“ říká Semetkovský.



“Přestup společnosti z neregulovaného trhu na Prime Market je pro burzu významnou událostí. Trh START jsme zakládali právě s vidinou toho, že se stane pro menší společnosti vstupní branou na kapitálový trh a v ideálním případě bude mezistupněm při jejich cestě do světa mezinárodních investorů, kteří jsou aktivní na trhu Prime. Primoco od svého vstupu na burzu urazilo obrovský kus cesty. Jde o špičkovou technologickou společnost, která bude výborně reprezentovat Českou republiku a pevně věřím, že si najde cestu do portfolií mnoha zahraničních investorů,” říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Cena akcií Primoco UAV loni na pražské burze vzrostla na více než dvojnásobek poté, co firma začala výrazně navyšovat odbyt, tržby i zisk. V souvislosti s oznámením rekordních předběžných hospodářských výsledků za loňský rok pak od začátku roku 2024 kurz posílil o dalších více než 12 % a přiblížil se hranici 1 000 korun za kus. V listopadu 2018 při IPO činila upisovací cena jedné akcie 250 korun. Pro rok 2024 management společnosti očekává další výrazný nárůst klíčových ukazatelů hospodaření.