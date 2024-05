Kofola navrhla dividendu 13,50 Kč, americký trh je konečně stejně rychlý jako před sto lety a futures jsou lehce nad nulou

navrhla za rok 2023 dividendu ve výši 13,50 Kč/akcie. Ropa se po dvou dnech růstu stabilizovala, zatímco napětí na Blízkém východě stále roste. Člen Rady guvernérů Francois Villeroy de Galhau nevylučuje snížení sazeb v červnu ani v červenci. A americký akciový trh je konečně stejně rychlý jako byl před zhruba sto lety.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %.



Kofola navrhla za rok 2023 dividendu ve výši 13,50 Kč/akcie.

Ropa se po dvou dnech růstu stabilizovala, zatímco napětí na Blízkém východě stále roste. V pondělí byl během střetu s izraelskými vojáky na hraničním přechodu Gazy zabit egyptský voják, zatímco izraelský nálet v neděli zabil nejméně 40 Palestinců v táboře pro vysídlené osoby. Izrael přiznal smrt desítek lidí, což premiér Benjamin Netanjahu v projevu označil za „tragickou chybu“. USA a další země se obávají masových obětí mezi palestinskými civilisty v Rafáhu a naléhaly na Izrael, aby zrušil nebo ostře omezil své útoky a zabránil tak škodám na životech nevinných.



Evropská centrální banka by neměla na svém červnovém ani červencovém zasedání vyloučit snížení sazeb, řekl člen Rady guvernérů Francois Villeroy de Galhau a tlačí tak na kolegy, kterým je myšlenka po sobě jdoucích snížení nepříjemná. Villeroy řekl německému listu Boersen-Zeitung, že upřednostňuje „maximální volitelnost“ po snížení sazeb příští měsíc, které považuje za „hotovou věc“ a které může vykolejit pouze šok. Většina politiků se shodla na snížení sazeb v červnu, obecně se ale zdráhají zavázat se k dalšímu snížení, protože růst mezd a inflace služeb se zdají být vytrvalé, napětí na Blízkém východě by mohlo přinést další zvýšení cen energií a snižování sazeb v USA se odkládá.



Americký akciový trh je konečně stejně rychlý jako byl před zhruba sto lety. Tehdy se obchody s akciemi v New Yorku vypořádávaly během jediného dne. Stejně tak tomu bude podle nových pravidel Komise pro cenné papíry a burzu od úterý. Ke změně, která zkrátila čas potřebný k dokončení každé transakce na polovinu, došlo v pondělí také v jurisdikcích Kanady a Mexika. Přechod na systém známý jako T+1 má v konečném důsledku snížit riziko ve finančním systému. Přesto existují obavy z potenciálních počátečních problémů, včetně toho, že mezinárodní investoři mohou mít potíže se získáváním dolarů včas, globální fondy se do jejich aktiv přesunou různou rychlostí a každý bude mít méně času na opravu chyb. Doufáme, že vše proběhne hladce, ale i SEC minulý týden uvedla, že přechod může vést ke „krátkodobému nárůstu neúspěšných vypořádání a problémům pro malý segment účastníků trhu“.