Rozbřesk: Český automotive získává tržní podíl, ale má stejné problémy jako Evropa

Českému automotivu se na první pohled daří lépe než zbytku Evropy. Ne vše je však tak růžové, jak se na první pohled může zdát. Nejlépe hodnocení vyznívá, když sledujeme celkový počet vyrobených automobilů v Česku. Za první čtyři měsíce se u nás vyrobilo přes 531 tisíc automobilů, o 14,4 % více než loni. Navíc produkce je v jednotlivých měsících celkem stabilní a pozitivně překvapila spíše čísla za poslední měsíc - duben.



Český automotive ovšem není jen produkce aut na našem území, ale také bohaté a pestré podhoubí subdodavatelů odkázaných na produkci aut v celé Evropě. A tam je situace horší. Podíl českého automotive na evropském trhu v posledních letech narůstá - výroba je zhruba o 10 % vyšší než v roce 2019, zatímco v Německu o více než 20 % nižší. Na druhou stranu slabší poptávka na začátku tohoto roku je problém jak pro německé, tak i české výrobce - necelých 30 % evropských firem v sektoru automotive (28 % českých) uvádí slabou poptávku jako svůj hlavní problém (nejvíce od roku 2020). Poté, co byla uspokojena odložená poptávka po automobilech z časů covidu (převážně spalovací motory), spotřebitelé v celé Evropě s dalšími nákupy zatím otálí. I proto nehledě na rostoucí výrobu aut v Česku, celková reálná produkce segmentu automotive meziročně za celý první kvartál lehce poklesla.





A i když poptávka Evropanů časem oživí, problémem je rostoucí tlak na prodej elektromobilů, jejichž prodeje jdou letos napříč Evropou prudce dolů. A na zmenšujícím se koláči si navíc čím dál větší podíl ukrajují cenově konkurenceschopnější čínské elektromobily. I proto je dole také výroba elektromobilů v Česku - za první čtyři měsíce se snížila meziročně zhruba o třetinu. A od příštího roku se navíc opět zpřísní limity pro CO2 na kilometr u nově prodávaných automobilů, což může ztížit koncernům manévrovací prostor při plánování výroby a prodejů. Pokud by závazné limity u nově prodaných aut překročily, hrozí jim vysoké pokuty. V takovém prostředí se zkrátka celému segmentu automotive může “plavat” dál velmi obtížně.







*** TRHY ***



Koruna

Koruna se díky relativně silnému dolaru a jestřábímu Fedu dostala pod lehký tlak a oslabila do blízkosti 24,70 EUR/CZK. Pohyby však nejsou výrazné a volatilita v na události prázdnějším týdnu bude pravděpodobně nižší.



Eurodolar

Výrazný nárůst optimismu u amerických domácností reprezentovaný vylepšením indexu spotřebitelské nálady na čtyřměsíční maxima byl včera jedním z impulzů, který vrátil dolar do hry. Americká měna však byla také podpořena nečekaně jestřábím komentářem od jasné holubice z Fedu. Šéf regionálního Fedu z Minneapolis Neel Kashkari uvedl, že nikdo uvnitř Fedu neshodil možnost snižování sazeb ze stolu, přičemž dodal, že růst mezd je stále silný.

Dnes by největší pozornost měla poutat německá inflační data (již za květen), která mohou trh začít směřovat směrem k zasedání ECB příští týden (kde by mělo dojít ke snížení sazeb).



Akcie

Americké indexy S&P 500 a Nasdaq 100 uzavřely úterní obchodní seanci bez větších změn. Turbulentnější den si ale včera zažil index Dow Jones, ten odepsal 0,5 %. Nejvíce z indexu oslabovaly akcie Merck, které ztratily přes 2,6 %. Na vlně dále pokračovala Nvidia, které se i po zveřejněných výsledcích nadále daří a přitahuje zájem investorů. Včera dokázala přidat přes 7 %, a pozadu nezůstaly ani akcie hlavního konkurenta společnosti AMD, jejíž akcie přidaly přes 3 %. Zbytek technologických jmen včera spíše zaostával a tempo polovodičového sektoru nedokázal udržet. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,03 %, Nasdaq 100 +0,32 % a Dow Jones -0,55 %.