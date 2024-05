Míra inflace v Německu v květnu zrychlila na 2,4 procenta z dubnových 2,2 procenta. Dnes to v předběžné zprávě oznámil Spolkový statistický úřad. Ten zároveň uvedl, že podle metodiky výpočtu Evropské unie se inflace v Německu zvýšila na 2,8 procenta z dubnového tempa 2,4 procenta. To bylo více než očekávali analytici v anketě agentury Reuters, kteří předpokládali zvýšení na 2,7 procenta.



Zvýšení tempa růstu inflace není překvapující. Růst podle ekonomů souvisí mimo jiné s jednorázovým efektem loňského zavedení levné celostátní jízdenky na regionální dopravu.



Ve srovnání s dubnem se spotřebitelské ceny zvýšily podle statistického úřadu o 0,1 procenta. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje ceny potravin a energií, zůstala v květnu na dubnových třech procentech.



Statistici rovněž uvedli, že navzdory ukončené regulaci cen plynu, elektřiny a topného oleje a nehledě na lednové zvýšení poplatků za emise oxidu uhličitého u fosilních paliv a dubnové zrušení dočasného snížení daně z přidané hodnoty (DPH) za plyn a dálkové teplo byly ceny energií v květnu meziročně o 1,1 procento nižší. "Růst cen potravin (plus 0,6 procenta) byl hluboko pod všeobecnou mírou růstu cen. Naopak ceny služeb se v květnu zvýšily oproti květnu 2023 o 3,9 procenta," dodal statistický úřad.



Za celý loňský rok inflace v Německu činila 5,9 procenta, letos vláda očekává zpomalení tempa růstu spotřebitelských cen na 2,4 procenta. Velký podíl na zmírnění inflace má pokles cen energií.



Německé hospodářství, které je největší v Evropě a jehož kondice je klíčová pro české firmy, prochází složitým obdobím. Německá vláda odhaduje, že hrubý domácí produkt (HDP) se v letošním roce zvýší jen o 0,3 procenta. Ačkoli se výraznější oživení německé ekonomiky očekává až příští rok, podle ministra hospodářství Roberta Habecka už jsou patrné známky zlepšení současné situace. Loni německý HDP klesl o 0,2 procenta.