Bundesbank: Očekávané oživení německé ekonomiky se může opozdit a inflace zvýšit

Dlouho očekávané oživení německé ekonomiky by se mohlo ještě více opozdit. Ke konci roku by se mohla zvýšit inflace, píše v dnes vydané pravidelné měsíční zprávě německá centrální banka. Německá ekonomika v uplynulém čtvrtletí nečekaně mírně klesla. Navzdory stabilizaci poptávky se průmyslová výroba ve druhém čtvrtletí vrátila k poklesu, který přerušila v předchozím čtvrtletí.



Ačkoli je recese nepravděpodobná, celkový výhled zůstává utlumený, uvedla Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název německé centrální banky. "Očekávané pomalé oživení ekonomiky se dál odkládá,“ píší autoři zprávy. "Recese ve smyslu výrazného, široce založeného a dlouhodobého poklesu hospodářského výkonu se však neočekává, pokud nedojde k novým negativním šokům,“ dodávají.



Soukromá spotřeba a služby by mohly v tomto čtvrtletí expandovat, k čemuž přispěje velký nárůst disponibilního příjmu domácností, předpověděla Bundesbank. Zahraniční poptávka ale pravděpodobně zůstane slabá, což tlumí vyhlídky rozsáhlého německého průmyslového sektoru.



Inflace v uplynulém roce sice výrazně zvolnila, na konci letošního roku by ale mohla znovu zrychlit. Na vině je podle centrální banky statistický efekt, protože ceny energií byly ve stejném období loni nižší.



"Ke konci roku můžeme dočasně očekávat poněkud vyšší míru inflace,“ uvedla centrální banka. "Jádrová inflace pravděpodobně také zůstane na zvýšené úrovni, a to v důsledku pokračujících silných mzdových tlaků,“ dodala. Jádrová inflace nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií.



Slabý výkon německé ekonomiky je podle agentury Reuters důvodem, proč guvernér finské centrální banky Olli Rehn, který v 26členné Radě guvernérů Evropské centrální banky zastává centristické pozice, v pondělí řekl, že další snížení úrokových sazeb v eurozóně v září může být opodstatněné. Základní úroková sazba v zemích platících eurem po prvním snížení od roku 2019 z letošního června teď činí 4,25 procenta.



Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků. Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 procenta a meziročně o 0,4 procenta.