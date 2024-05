S&P 500 v prvních 100 dnech 2024 přidal přes 10 %, pro zbytek roku je to dobré znamení

Podle stratéga technického výzkumu Stephena Suttmeiera je silných prvních 100 obchodních dnů roku 2024 dobrým znamením pro zbytek roku. Do 23. května, 100. obchodního dne roku 2024, vzrostl index S&P 500 o více než 10 %.

Suttmeier uvedl, že se jedná o nejlepších prvních 100 dní pro široký tržní index během volebního roku od roku 1928. Volební roky přitom podle něj bývají pro akciové trhy relativně slabší.

Z historického hlediska, když index S&P 500 vzroste o 10 % nebo více během prvních 100 dní v roce, pokračuje index po zbytek roku růstem v 76 % případů, uvedl stratég. Průměrný výnos v tomto případě dosahuje 7,1 %, přičemž medián výnosu je vyšší a činí 9,3 %. „Úspěch plodí úspěch,“ komentuje to Suttmeier ve své zprávě.

Stratég dodal, že investoři mají ještě další důvod k býčímu naladění – pozitivních prvních 100 dní ve volebním roce má za následek 93% pravděpodobnost, že index S&P 500 poroste po zbytek roku. Výnosy v tomto scénáři dosahují v průměru 10,1 %, resp. 8,9 % mediánu.

„Index SPX má tendenci k letní rallye a v letech prezidentských voleb může dojít k velkým letním rallye,“ řekl Suttmeier. „Období červen-srpen je druhým nejsilnějším tříměsíčním obdobím roku za všechny roky zpětně od roku 1928, S&P 500 v tomto období vzrostl v 65 % případů při průměrném výnosu 3,2 %.“

V letech prezidentských voleb však index S&P 500 od června do srpna posiluje dokonce v 75 % případů a dosahuje průměrného zisku 7,3 %.

Pokud by se rok 2024 řídil tímto modelem, dostal by se index S&P 500 krátce před Labor day (2. září) na úrovni 5650, a to na základě závěrečné hodnoty z 23. května, uvedla .

Zdroj: CNBC, Google Finance