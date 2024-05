USA omezují čipařům vč. Nvidie a AMD exportní licence na Střední východ kvůli obavám z národní bezpečnosti

Američtí úředníci údajně zpomalili vydávání licencí výrobcům čipů, jako jsou a Advanced Micro Devices, na rozsáhlé dodávky specializovaných hardwarových akcelerátor navržených pro úlohy umělé inteligence a strojového učení na Střední východ, kvůli kontrole národní bezpečnosti rozvoje umělé inteligence v tomto regionu.



Není jasné, jak dlouho bude kontrola trvat, uvedli lidé, kteří si nepřáli být uveřejněni. Úředníci se zaměřují zejména na velkoobjemové dodávky poté, co země z tohoto regionu včetně Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie chtějí dovážet obrovské množství čipů používaných v AI datových centrech. AI akcelerátory pomáhají datovým centrům zpracovat záplavu informací potřebných k vývoji chatbotů s umělou inteligencí a dalších nástrojů. Staly se nezbytným vybavením pro společnosti a vlády, které chtějí vybudovat AI infrastrukturu.



V říjnu omezilo americké ministerstvo obchodu velkou část vývozu čipů na Středního východu, která se původně zaměřovala na Čínu a hrstku dalších zahraničních konkurentů. Společnosti tak potřebovaly od USA zvláštní vládní licenci, aby mohly dodávat špičkové polovodiče a nástroje na výrobu čipů do zemí, jako je Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. V posledních několika týdnech však američtí úředníci licence podané podle tohoto pravidla zdrželi nebo na žádosti nereagovali, uvedli někteří lidé. Kromě Nvidie a AMD vyrábí akcelerační čipy také a startup Cerebras Systems. Všechny čtyři společnosti se k věci odmítly vyjádřit. Ministerstvo obchodu v prohlášení uvedlo, že jeho nejvyšší prioritou je „ochrana národní bezpečnosti“.



Cílem je údajně poskytnout Washingtonu čas na vývoj komplexní strategie ohledně toho, jak se budou pokročilé čipy v zahraničí nasazovat. To zahrnuje vyjednávání o tom, kdo tato zařízení používaná k učení AI modelů spravuje a zabezpečuje, uvedli někteří lidé.



„Pokud jde o nejmodernější technologie, provádíme rozsáhlou due diligence prostřednictvím meziagenturního procesu a důkladně přezkoumáváme žádosti o licence od žadatelů, kteří mají v úmyslu dodávat tyto pokročilé technologie do celého světa,“ uvedl zástupce oddělení. „Jako vždy zůstáváme odhodláni spolupracovat na ochraně našeho technologického ekosystému s našimi partnery na Středním východě a po celém světě.“



Součástí obav je, že čínské společnosti, které jsou z velké části samy odříznuté od špičkových amerických technologií, by mohly mít k těmto čipům přístup prostřednictvím datových center na Středním východě. Bidenova administrativa vede širší kampaň s cílem udržet vyspělé polovodiče a výrobní zařízení z čínských rukou ze strachu, že tato technologie bude použita k posílení její armády.



Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie se snaží zdokonalit v AI s cílem snížit závislost svých ekonomik na ropě. Obě země v tomto úsilí považují USA za klíčového partnera a nejvyšší představitelé a společnosti prohlásily, že splní požadavky USA, udržet čínské dodavatelské řetězce oddělené – nebo se čínské technologie úplně zbavit. Mezitím Saúdská Arábie uzavřela dohodu s čínskou společností Lenovo, kdy má výrobce počítačů postavit výzkumné a vývojové centrum v Rijádu.



Schopnost zajistit exportní licence je také hlavní součástí jednání o investici společnosti ve výši 1,5 miliardy dolarů do společnosti G42 v Abu Dhabi.



