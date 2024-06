S trhy hýbou obavy o sílu fundamentu, přihlásila se i politika

Ačkoli americké akcie nakonec včerejší seanci zvládly poměrně úspěšně, dozvuk makrodat se přesouvá dnes do Evropy. ISM nahlodalo důvěru v sílu americké ekonomiky, což je vidět třeba na nowcastu atlantského Fedu pro 2Q, který poslední dny značně klesá. Po včerejšku je na 1,8 pct.

Poslední týdny v podstatě obracejí trend z průběhu letošního roku, kdy se vylepšovala očekávání pro americkou ekonomiku, zatímco ta evropská měla zůstat slabá. Nyní mají investoři obavy o sílu hospodářství v USA, zatímco očekávání o Evropě se vylepšují. Zároveň bude hodně záležet, jestli s podobným sentimentem trhy doputují až k pátečním americkým číslům z trhu práce. Dříve bychom asi jednoznačně řekli, že slabší data budou pro akcie příznivá, ale nyní nad tímto palcovým pravidlem visí velký otazník. ISM ukázalo, že obavy o fundament dokáží na trhu převážit, zvláště když to nevypadá, že by Fed byl ochotný dřív snížit sazby.

Dalším podstatným tématem je politika. Jde o rozvíjející se země, jejichž váha v investičním světě ale roste. První je Indie, kde během posledních týdnů probíhaly parlamentní volby. Výsledek postupně směřoval opět k jasnému vítězství strany současného premiéra Modiho, načež rychlé odhady uklidnily trhy a přinesly pozitivní reakci. Dnešní zprávy ze sčítání ale odhalují, že vládní většina v parlamentu bude nejspíš daleko těsnější. Na trzích to způsobilo slušný šok, který poslal index Nifty50 až o 8,5 procenta dolů. Během dopoledne se ztráty následně zmenšují. Druhou zemí, kde volby zasáhly do obchodování, je Mexiko. Na tamní aktiva nedolehl příliš těsný, ale naopak nečekaně přesvědčivý výsledek voleb. Vládní levicová strana Morena je blízko zisku ústavní většiny a investoři se obávají větších zásahů do byznysu.

Během dne se pozornost přesune k trhu práce v USA, a to se statistikou otevřených pracovních pozic za duben. Podle odhadů by jich mělo ubýt na 8,35 milionu, s čímž by investoři mohli být spokojeni, neboť by šlo o známku postupného ochlazování trhu práce. Za současného sentimentu je však reakce rizikem.

Hlavní evropské akciové trhy dnes dopoledne značně klesají, DAX už ztrácí přes procento. V červeném jsou také americké futures. Dluhopisové výnosy přecházejí od poklesu ke konsolidaci, dluhopisy ale obecně vypadají v lepší pozici než akcie. Eurodolar se neudržel nad 1,09 a klesá na 1,0880. Koruna nehledí na vyšší data o růstu domácích mezd a dál se vůči euru obchoduje u 24,70.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7016 0.0777 24.7071 24.6488 CZK/USD 22.7020 0.2960 22.7160 22.6080 HUF/EUR 391.2103 0.2485 392.0092 389.8670 PLN/EUR 4.2905 0.3908 4.2971 4.2725

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8790 -0.2324 7.9069 7.8738 JPY/EUR 168.7840 -0.8227 170.7528 168.6050 JPY/USD 155.1445 -0.5968 156.4840 155.0355

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8520 0.0705 0.8522 0.8512 CHF/EUR 0.9726 -0.4081 0.9780 0.9722 NOK/EUR 11.4831 0.7197 11.4952 11.3902 SEK/EUR 11.3798 0.2659 11.3896 11.3412 USD/EUR 1.0879 -0.2233 1.0918 1.0870

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5049 0.6420 1.5068 1.4928 CAD/USD 1.3683 0.4003 1.3690 1.3621