Rozbřesk: Mzdy překvapily rychlejším růstem, koruna je nedokázala ocenit

Mzdy v prvním kvartále skončily výrazně nad naším očekáváním. Rostly meziročně o 7 % (o 4,8 % reálně), náš odhad byl přitom na 6,1 % a odhad ČNB na 6,4 %. Meziroční reálný růst mezd vidíme v Česku po více než dvou letech kontinuálního propadu.



Rychleji rostly mzdy v byznysu, kde byla tentokrát jejich dynamika relativně rovnoměrná. V klíčovém průmyslu rostly mzdy o 8 %. Výrazněji nad průměrem rostly pouze mzdy v administrativě (+10,1 %), kam spadají i agenturní zaměstnanci. Celkovou dynamiku mezd držely dole mimotržní segmenty vzdělávání (1,9 %) a veřejná správa (2,1 %). Z mimo tržních odvětví rychle rostly mzdy pouze ve zdravotnictví (+11,1 %).



V dalších kvartálech sice může být rychlý růst mezd podporován napjatým trhem práce a určitou setrvačností inflačních očekávání. Na druhé straně poměrně rychle začaly klesat zisky podniků a páteřní průmyslová odvětví hlásí stagnující produktivitu - schopnost dál zvyšovat mzdy podobným tempem trvale, se zdá být omezená.



První kvartál už však do značné míry nastavil laťku pro zbytek roku a je pravděpodobné, že dynamika mezd bude o poznání vyšší, než jsme očekávali - nově předpokládáme celoroční růst o 7,5 % v roce 2024 a jeho zpomalení na 6 % v roce 2025.



S takto silným růstem mezd jsou v ČNB další poklesy sazeb o 50bps pravděpodobně mimo hru. Centrální banka by nepochybně chtěla vidět při stávající dynamice produktivity o poznání pomalejší růst nominálních mezd (spíše v okolí 5 %). Dál proto předpokládáme pouze opatrnější poklesy sazeb po 25bps krocích na všech dalších zasedáních v tomto roce, na 4,0 % na konci roku. Riziko je spíše ve směru opatrnějšího postupu ČNB - pauzy u uvolňování měnové politiky ke konci roku, kdy se inflace z nižších letních hodnot bude opět vracet ke 3,0 %.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna z vyšší dynamiky mezd nezvládla mnoho vytěžit a v tuto chvíli se pohybuje nadále v okolí 24,70 EUR/CZK a vyčkává na zasedání ECB a páteční americké payrolls. Právě jejich dopad na globální výnosy a kurz eurodolaru bude nakonec klíčový i pro českou korunu. Potenciál pro zisky české měny se zdá být však v tuto chvíli relativně omezený - i vzhledem k neschopnosti ocenit kombinaci nižších dolarových výnosů a vyšších českých mezd.



Eurodolar

Americké státní dluhopisy se před dubnovými údaji o počtu otevřených pracovních míst (JOLTS) obchodovaly výše, přičemž neočekávaný pokles pracovních míst, tuto dynamiku ještě posílil. To krátkodobě prospělo eurodolaru, ale ten se již nikam výše (nad 1,09) neposunul.

Dnes bude trh konfrontován s dalším dvěma důležitými americkými čísly - ADP reportem z trhu práce a indexem ISM ve službách. Uvidíme, zdali se série slabých dat prodlouží a zdali na to dolar bude reagovat negativně.



Akcie

Hlavní americké indexy prošly včerejší obchodování zvýšenou volatilitou. Tvrdou ránu dostali včera akcie Bath & Body Works (BBWI), které propadly nejvíce mezi akciemi z indexu S&P 500, a odepsaly přes 12 %. Na vinně je prezentovaný výhled pro druhý kvartál a pro zbytek fiskálního roku, kde společnost nedokázala naplnit odhady analytiků. Ve druhém čtvrtletí společnost očekává EPS v rozmezí 31 až 36 centů na akcii, trh očekával 39 centů. Zároveň společnost očekává propad prodejů v rozmezí 0 až -2 %. Společnost tak po překonání odhadů v prvním čtvrtletí zaostává. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,15 %, Nasdaq 100 +0,29 % a Dow Jones +0,36 %.