Největší plátci daně z příjmů za firmy: ČEZ, Škoda Auto, EP Commodities

Na dani z příjmu právnických osob loni nejvíc zaplatila energetická společnost . Státu odvedla 24,5 miliardy korun. Předloni skončila v žebříčku největších plátců daní třetí se zaplacenou daní 2,73 miliardy korun. Na druhém místě skončila loni automobilka Škoda Auto, která odvedla na dani z příjmu 5,51 miliardy korun, třetí obchodník s energetickými surovinami EP Commodities zaplatil daň 4,53 miliardy korun. Dnes o tom v tiskové zprávě informovala Finanční správa. Dvacet největších plátců korporátní daně na ní odvedlo celkem 66,2 miliardy korun.



Čtvrtým největším plátcem daně loni byla , odvedla státu 4,47 miliardy korun. Následovala Česká spořitelna, která loni zaplatila na dani z příjmu 3,44 miliardy korun. Pojišťovna Kooperativa, která žebříček největších plátců daně ovládla za rok 2022, se nyní mezi 20 firem s nejvyšší zaplacenou daní nedostala.



Žebříček sestavují ministerstvo financí a Finanční správa každoročně od roku 2003 na základě výše plateb, které obdrží v průběhu roku na účet daně z příjmů právnických osob. Jsou v něm uvedeny pouze ty firmy, které ke zveřejnění daly souhlas.



"Všem oceněným patří poděkování za významný přínos do státního rozpočtu, který umožňuje financovat veřejné služby, ať už školství, zdravotnictví či dopravní infrastrukturu. Nejen k těmto společnostem, ale i k menším podnikatelům se musí stát chovat partnersky, proklientsky a s respektem. A naopak tvrdě zasahovat tam, kde odhalíme úmyslné krácení daní," uvedl ke zveřejnění žebříčku největších plátců daně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).



Dvacítka největších plátců daně na ní loni odvedla 66,2 miliardy korun, je to výrazný nárůst proti roku 2022, kdy 20 největších plátců zaplatilo na korporátní dani 34 miliard korun. Většina nárůstu jde na vrub plateb .



Celkem loni firmy zaplatily na dani z příjmu 304,1 miliardy korun, meziročně částka vzrostla o 33 procent. Státní rozpočet získal z této daně 201,7 miliardy korun. Firemní daně patří mezi takzvané sdílené daně, jejichž výnosy putují do státního rozpočtu i do pokladen měst a krajů.