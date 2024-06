Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 3,6 procenta, volných míst ubylo

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 3,6 procenta, v dubnu byla o 0,1 procentního bodu vyšší. Pokles způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací a nástup turistické sezony. Úřady práce evidovaly ke konci května 274.322 uchazečů o práci, meziměsíčně o 5756 méně. Volných pracovních míst je dál méně než zájemců o práci, proti předchozímu měsíci jich ubylo o 1529 na 266.517. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR.



Loni v květnu byla nezaměstnanost nižší, a to 3,5 procenta. Bez práce bylo tehdy 253.893 lidí a volných míst bylo 285.692.



Nezaměstnanost oproti dubnu klesla ve všech 14 krajích a v 70 ze 77 okresů Česka. Nejvyšší nezaměstnanost byla v květnu v Ústeckém kraji, kde činila 5,9 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Praze a na Vysočině - 2,7 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku, kde dosáhla 8,1 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl v okrese Praha-východ, kde práci hledalo 1,4 procenta lidí.



Květnová míra nezaměstnanosti z velké části klesla kvůli pokračujícímu nástupu sezonních prací ve stavebnictví a začínající turistické sezoně. Počet volných míst podle Úřadu práce ČR stagnuje, na jedno volné místo připadá zhruba jeden uchazeč, největší poptávka je po řidičích a po obsluze strojů.



Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v květnu 251.314.



Proti loňsku výrazně vzrostl počet rekvalifikací. "Letos nastoupilo na rekvalifikace 17.019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4689, což je meziročně nárůst o 83 procenta," uvedl ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.