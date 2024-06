JPMorgan hovoří o stabilním prostředí, které může nahrávat bublinám

Jan Hatzius jako hlavní ekonom byl podle svých slov překvapen tím, kolik pracovních míst vytvořila v květnu americká ekonomika. Podle něj na trh práce také zřejmě přichází hodně imigrantů, kteří posouvají jeho rovnováhu tak, že ani vysoká tvorba pracovních míst nebrání růstu nezaměstnanosti. David Kelly z Asset Management zase hovoří o stabilním prostředí, které může nahrávat bublinám.



Hatzius míní, že trh práce už nemusí být „tak supernapjatý“ jako dříve, ale růst mezd je stále „dost vysoký“. Fed by podle jeho odhadu pravděpodobně preferoval růst mezd na úrovni 3,5 %. V květnu přitom dosáhl 4,1 %, ale jak upozorňuje třeba Jeremy Siegel, důležité je brát v úvahu i vývoj produktivity. Pokud by totiž například došlo k jejímu rychlejšímu zvyšování díky novým technologiím, inflace by mohla klesat k cíli centrální banky ve výši 2 % i přes vyšší tempo růstu mezd.





Na CNBC poukázali i na to, že v Kanadě a eurozóně je růst mezd rychlejší, a může být tudíž otázkou, jak moc se jejich monetární politika může vzdálit té v USA. Tedy jak mohou tyto země ve světle vyššího tempa růstu mezd snižovat sazby a uvolňovat svou monetární politiku. Hatzius k tomu uvedl, že centrální banky v zemích, jako je Kanada, nyní věří tomu, že inflace se bude pohybovat směrem k cíli. „Jsou poněkud méně citlivá na krátkodobé pohyby čísel,“ dodal s tím, že v Kanadě na rozdíl od eurozóny byla nízko poslední inflační čísla. ECB i přesto sazby snížila a Hatzius očekává, že tak znovu učiní v září.



David Kelly z Asset Management hodnotí data z trhu práce jako smíšená, v některých případech pochází z rozdílných zdrojů a protiřečí si. Pro centrální banku je tak podle něj v této situaci nejlepší nedělat nic, tedy neměnit sazby a čekat. Diskuse se pak stočila k tomu, zda „závislost na datech“, o které hovoří Fed, není závislostí na datech špatných či známkou toho, že Fed vlastně neví, co dělat. Kelly vše uzavřel s tím, že ekonomika velmi pomaluje ochlazuje, pro běžné lidi je to pozitivní vývoj a Fed nyní nemá žádný důvod pro snižování sazeb.



Slabost trhu práce, která by Fed tlačila do nižších sazeb, evidentní není. Kelly k tomu dodal, že současné stabilní ekonomické prostředí nahrává tvorbě bublin na akciovém trhu, protože investoři se neobávají dalších nákupů. Jde podle něj také o prostředí, které nahrává zájmu o akcie velkých technologických firem. V ekonomice přitom není žádná výrazná nerovnováha, která by mohla způsobit náhlý propad aktivity, i když v určitých oblastech mohou existovat tenze.





Zdroj: CNBC