El-Erian: Fed je traumatizovaný z předchozí chyby, sazby by měl letos snížit třikrát

Bývalý šéf investiční společnosti PIMCO Mohamed El-Erian hovořil na Fox Business o tom, že americká centrální banka by podle něj měla v červenci snížit sazby. „Pravděpodobně tak neučiní, ale měli by.“ Proč by ale k takovému kroku Fed sahal, když je ekonomika podle celé řady dat nadále velmi silná?



Ekonom míní, že Fed je stále hodně „traumatizovaný“ tím, že když rostla inflace, zareagoval pozdě. Nyní se proto upíná na data, která přichází z ekonomiky, ale podle ekonoma se tím dívá jen do minulosti. On sám přitom vnímá, že zklamáním byly maloobchodní tržby, zpomaluje podle něj výrobní sektor a existují další známky toho, že „ekonomika zpomaluje mnohem více, než se odhaduje a než odhaduje Fed.“



El-Erian také připomněl, že monetární politika funguje až se zpožděním, a pokud tudíž Fed reaguje na současná data, jeho reakce je zpožděná. Místo toho by měl dělat „strategický odhad“, a ten by podle experta měl znamenat zmíněný pokles sazeb. Podporuje jej i vývoj na trhu s bydlením, kde se podle ekonoma zvedá nabídka a klesají cenové tlaky. Podobně uvažuje například Jeremy Siegel, který poukazuje na to, že data z tohoto trhu jsou svou povahou zpožděná a podle ekonoma se v nich nižší cenové tlaky začnou projevovat až ve druhé polovině roku.





El-Erian míní, že nyní existuje asi 50% pravděpodobnost hladkého přistání, které definuje jako pokles inflace doprovázený jen mírných ochlazením na straně růstu ekonomické aktivity. S 15% pravděpodobností vidí expert scénář, v němž nové technologie zvednou znatelně potenciál amerického hospodářství, a to dokáže růst ještě rychleji za současného poklesu inflace. A s 35% pravděpodobností vidí El-Erian recesi. Investoři by přitom měli hledět na všechny scénáře a jejich pravděpodobnosti.



Velké technologické společnosti obchodované na americkém akciovém trhu mají podle ekonoma výraznou podporu ze strany strukturálních změn v ekonomice. „Podílejí se na změně toho, co děláme a jak to děláme.“ Jejich valuace přitom leží vysoko a ekonom tak hovořil o jejich nákupu v případě korekce: „Pak by mohly být zajímavé.“ Zbytek akciového trhu je více citlivý na změny očekávání týkající se sazeb. Na závěr El-Erian uvedl, že doufá v trojí pokles sazeb v letošním roce, ale čeká jeden či dva.



Zdroj: Fox Business