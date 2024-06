Evropská komise asi tento týden oznámí zvýšení cel na dovoz elektromobilů z Číny

Evropská komise (EK) zřejmě tento týdne oznámí zvýšení cel na dovoz čínských elektromobilů. Dosavadní poplatek by se tak mohl zvýšit z deseti procent na 20 až 35 procent, uvedla dnes agentura APA. Představitelé automobilek , Mercedes nebo chystané opatření kritizují, protože se obávají odvetných opatření ze strany Číny.



Podle britského deníku The Guardian by komise mohla rozhodnutí zveřejnit už ve středu na základě vyšetřování možného narušení hospodářské soutěže, které zahájila loni v říjnu. Opatření EK může uplatňovat i 90 dní zpětně.



Plán EK se setkává s odporem německého automobilového průmyslu. Podle odhadů banky vytvářejí němečtí výrobci automobilů 20 až 23 procent svých globálních zisků právě v Číně. Navíc významná část automobilů dovážených do EU z Číny pochází od evropských výrobců.



"Reakce a následky by mohly spustit obchodní válku, která by byla pro region zničující. Je totiž silně závislý na dodavatelských řetězcích ovládaných Čínou," řekl agentuře Reuters analytik automobilového průmyslu Will Roberts ze společnosti Rho Motion.



Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová namítá, že ceny čínských elektromobilů jsou v důsledku státních subvencí zhruba o 20 procent nižší než u modelů vyrobených v EU. Hrozí proto podle ní, že čínské elektromobily zaplaví trh.



Vyšetřování komise uzavře až na konci října, kdy definitivně rozhodne o případném uvalení dodatečných cel. Za devět měsíců od zahájení vyšetřování, tedy do 4. července, může ale EK uložit prozatímní antisubvenční cla.



V EU se na elektromobily vyrobené v Číně v současnosti uplatňuje clo deset procent. Každých deset procent nad rámec tohoto poplatku by importéry elektromobilů z Číny přišlo na jednu miliardu dolarů (23 miliard Kč), uvedla agentura Reuters.



V očekávání zvýšení cel na dovoz z Číny začala švédská automobilka Volvo Cars přesouvat výrobu elektromobilů z Číny do Belgie.



Zvýšení cel na dovoz elektromobilů z Číny z 25 na 100 procent v květnu oznámila americká vláda. Už od srpna budou platit vyšší cla na baterie do elektromobilů, počítačové čipy a vybrané zdravotnické produkty.



Vztahy mezi Čínou a EU jsou napjaté kvůli řadě faktorů, mezi které patří i sblížení Pekingu s Moskvou po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. EU se snaží snížit svoji závislost na Číně coby druhé největší ekonomice světa, zejména u materiálů a výrobků pro takzvanou zelenou transformaci.