Politika Fedu "výše po delší dobu" dusí firmy, které očekávaly snížení sazeb

Američtí spotřebitelé i podniky začali rok v domnění, že úrokové sazby konečně klesnou, a plánovaly nákup zařízení nebo domu. To je ovšem nyní pozastaveno, což v dohledné budoucnosti zpomalí velké části ekonomiky.

V Michiganu odložil výrobce řezných nástrojů v letošním roce výdaje na nové vybavení o hodnotě až o 1 milion dolarů. Výrobce dřevoobráběcích strojů v Atlantě tvrdí, že někteří zákazníci se snaží prodloužit životnost přístroje.

Když se počátkem letošního roku pokrok v oblasti inflace zastavil a představitelé Federálního rezervního systému se rozhodli udržet sazby na 23letém maximu po delší dobu (Higher-for-Longer), donutilo to společnosti přehodnotit investice do kapitálových výdajů, zásob a náboru zaměstnanců. Očekává se, že ve středu po dvoudenním zasedání ve Washingtonu budou tvůrci měnové politiky opět držet výpůjční náklady na stabilní úrovni.

Pro podniky se bolestné důsledky projevují v datech. S&P Global Market Intelligence předpokládá, že kapitálové investice ve zpracovatelském průmyslu letos vzrostou pouze o 3,9 %, což je méně než lednový odhad 6,7 %. Podle Administrativního úřadu amerických soudů se počet návrhů na bankrot podniků v USA během loňského roku do konce března zvýšil o více než 40 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot vzrostl o 15 %.



Zdroj: Bloomberg

Ve zprávě Institutu pro řízení dodávek z 5. června většina respondentů v sektoru služeb uvedla, že inflace a současné úrokové sazby brání zlepšení podnikatelských podmínek. To je poté, co v lednu uváděli, že se cítí optimističtí ohledně možného dopadu snížení úrokových sazeb, uvedl ve svých prohlášeních Anthony Nieves, předseda výboru pro průzkum podnikatelské situace v sektoru služeb ISM.

Rozhodnutí Fedu ponechat úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu, než se očekávalo, také zasévá nejistotu po celém světě, přičemž dále tlačí na zadlužené spotřebitele a oddaluje nákupy nemovitostí.

Opožděné nákupy zařízení

„Při vysokých úrokových sazbách je rozhodně třeba přitáhnout otěže,“ řekl Patrick Curry, prezident michiganské společnosti Fullerton Tool Co. „Musíme s některými investicemi počkat a snažit se co nejlépe využít stávající vybavení, které máme.“

Společnost Fullerton, která má dva závody v Saginaw v Michiganu a jeden v Kalifornii a vyrábí mimo jiné řezné nástroje pro letecký, automobilový a lékařský průmysl, odložila výdaje na modernizaci zařízení ve výši asi 1 milionu dolarů a zákazníci nekupují tolik zařízení, řekl Curry.

Ekonomická prognóza ISM z 15. května ukázala, že vedoucí představitelé společností očekávají v letošním roce pouze 1% nárůst kapitálových výdajů, což je méně než odhad z prosince 2023, kdy činil téměř 12 %.



Zdroj: Bloomberg

Investoři podle futures odhadují v letošním roce přibližně 1,5 snížení sazeb a prvnímu snížení v září přisuzují o něco nižší než vyrovnané šance. Pokud Fed začne snižovat sazby přibližně v tomto období, měly by se investice do podnikání a softwaru v druhé polovině roku zvýšit, uvedl v tiskové zprávě výkonný ředitel Equipment Leasing and Finance Association Leigh Lytle.

Severně od Atlanty je stále poptávka po těžkých pilách a vrtačkách používaných k výrobě skříní a nábytku, uvedl Blair Chandler, manažerka financování a leasingu zařízení ve společnosti SCM North America, která vyrábí dřevoobráběcí stroje.

Zatímco větší klienti stále pokračují v nákupech, menší zákazníci společnosti se snaží prodloužit životnost starého vybavení, řekla Chandler. „Viděla jsem, že menší firmy vyhazují peníze na udržení svého zařízení v provozu a musí se přemlouvat, aby si koupily toto nové zařízení,“ dodala.

Nárůst výpůjčních nákladů

Malé podniky se také potácejí pod tlakem vysokých úrokových sazeb z úvěrů, přetrvávající inflace a mezd, které podle vládních údajů do května stále rostou o více než 4 % ročně. Podle úvěrového úřadu Equifax dosáhla míra nesplácení úvěrů malým podnikům v dubnu 3,2 % ročně, což odpovídá nejvyšší úrovni za posledních deset let.

Podniky také pociťují dopady hypoték s pohyblivou úrokovou sazbou. Sazby úvěrů pro Gastamo Group, restaurační společnost se sídlem v Denveru, se během dvou let zdvojnásobí až na 8 %. To není malá změna: Společnost má na některé své nemovitosti úvěry ve výši až 3 milionů dolarů, uvedl Peter Newlin, ředitel společnosti.

Mezitím se nájemné v nemovitostech, které si společnost Gastamo Group pronajímá, zvýšilo až o 30 %, což Newlin přičítá tomu, že pronajímatelé promítají své vlastní vyšší výpůjční náklady. To se děje v době, kdy zákazníci omezují své výdaje po roce 2023, který byl pro ně rokem úspěchů, uvedl Newlin.



Zdroj: Bloomberg

Dilip Kanji, dlouholetý majitel hotelové společnosti Impact Properties, pozastavil v Tampě na Floridě plány na výstavbu tří nových hotelů, dokud neklesnou náklady na půjčky. Úrokové sazby stavebních úvěrů vzrostly z přibližně 5 % až na 9 %. Vzhledem k tomu, že Kanji očekává, že bude refinancovat přibližně 42 milionů dolarů z celkových nákladů ve výši 60 milionů dolarů, je to značné zvýšení.

Stejně jako jiní hoteliéři obnovil úvěry na některé své nemovitosti za mnohem vyšší sazby a prozatím může náklady nést na svých bedrech. Hodlá však hrát na jistotu. „Čekáme jen na to, až se trochu nadechneme u dluhů, abychom mohli tyto projekty rozjet.“

Bolest pokračuje

Podle nedávné zprávy newyorského Fedu dosáhl dluh amerických domácností v prvním čtvrtletí roku 2024 rekordní výše 17,7 bilionu dolarů. Spotřebitelé se domnívají, že jejich finanční nesnáze bude pokračovat. Pouze zhruba čtvrtina respondentů průzkumu spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity nyní očekává, že úrokové sazby letos klesnou, zatímco v dubnu to bylo 32 %.



Zdroj: Bloomberg

Stejně chmurná jsou i očekávání firem. Zpráva ISM o výrobním sektoru 2. června ukázala další pokles aktivity amerických továren v květnu. V telefonátu s novináři po zveřejnění zprávy Timothy Fiore, předseda výboru pro průzkum ISM ve zpracovatelském průmyslu, řekl: „Nejistota je ďáblem podnikání a přesně v této situaci se dnes nacházíme.“

Zdroj: Bloomberg