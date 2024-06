Ifo: Úspěch krajní pravice ve volbách do EP může vyostřit konflikty v eurozóně

Když v letech 2018 a 2019Trump stupňoval obchodní válku s Čínou, tehdejší eurokomisař pro obchod Pierre Moscovici to nepřímo, ale ostře kritizoval, když pronesl(2), že „protekcionismus je hlavní hrozba celosvětovému hospodářskému růstu“. ...V tom měl pravdu. Zavádění cel skutečně ekonomickému růstu nesvědčí. Proč se ale nyní ta samá Evropská unie hodlá uchýlit k podobnému, „trumpovskému“ opatření, které tehdy kritizovala?...... Protože musí. Protože se svoji zelenou agendou, Green Dealem, chytla do vlastní pasti. ...... Už zřejmě v nadcházejícím týdnu Brusel oznámí čínským výrobcům elektroaut, zda na jejich dovoz do EU uvalí dodatečná cla nad stávající úrovní deseti procent. Opatření, které s šestiletým zpožděním imituje Trumpa, má pak vstoupit v platnost letos 4. července...... Trump své navyšování cel na čínské zboží v letech 2018 a 2019 vysvětloval snahou vrátit pracovní místa do USA. I to tehdy Brusel zpochybňoval. A hle. Automobilka Volvo, vlastněná čínským konglomerátem Zhejiang Geely, přesunuje podle dnešních Timesů(3) výrobu svých elektrických vozů EX30 a EX90 z Číny do Belgie. To měl tedy Trump zase pravdu? .... Nutno však pravdu říci celou. Evropská unie obrátila a přebírá Trumpovu agendu obchodních válek, kterou dříve kritizovala, neboť ji k tomu dohání vlastní fiasko její zelené agendy, takzvaně Green Dealu. V jejím rámci natolik dusivě přeregulovala výrobu aut se spalovacími motory, v níž evropské automobilky celosvětově excelují, že evropskému autoprůmyslu zasazuje fatální ránu. Evropské automobilky musí dodržovat stále striktnější emisní normy. Zároveň EU v rámci zelené agendy tlačí na dotační podporu elektroaut, v jejichž výrobě jsou ovšem globálně úspěšné spíše čínské či americké automobilky, nikoli ty evropské. Hrozí tedy, že levná čínská elektroauta zaplaví evropský trh a ohrozí samotnou existenci některých evropských automobilek.... Brusel tak konečně zjišťuje, že se do dvé zelené agendy natolik zamotal, že ničí vlastní autoprůmysl, potenciálně tedy i miliony pracovních míst na starém kontinentu, zatímco na dluh, jímž zhusta financuje ony dotace, vlastně z (budoucích) peněz evropského daňového poplatníka platí už teď čínská pracovní místa a čínskou výrobu..... To je zkrátka fiasko tak monumentální (!),.. že náhle se Bruselu nepříčí dokonce ani obrácení se k Trumpovi a jeho druhdy vysmívané a kritizované agendě..... Brusel ovšem nejen, že se do všeho zamotal – a chytnul do vlastní pasti – až tak, že hodlá hrát trumpovskou kartu,... leč v zoufalství riskuje i střet s Berlínem. ...Tomu se totiž dodatečná cla na čínská elektroauta nezamlouvají. ...Německý kancléř Olaf Scholz.. se včera nechal slyšet, že obchod mezi EU a Čínou by měl i nadále zůstat „volný a férový“.... Vida, německý kancléř napadá Evropskou komisi nejen pro její trumpovské ochranářství, leč i neférovost... Pozoruhodné ! ... https://zpravy.kurzy.cz/771269-fiasko-green-dealu-nuti-eu-prejimat-trumpovu-agendu-drive-tolik-kritizovanou-proti-uz-je-jen/

