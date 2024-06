Wall Street dál favorizuje AI tituly: ADBE + 14 %

Wall Street závěr: Dow Jones -0,15 %; S & P 500 -0,04 %; Nasdaq Comp. +0,12 %



Páteční seance přinesla po slabších datech v podobě spotřebitelské důvěry poklesy v sektorech cyklické spotřeby, energetiky, financí, zdravotnictví a průmyslu.



Částečně se dařilo pouze vybraným zástupcům komunikačních služeb (Netflix) a technologií. Ostře sledované akcie dokázaly opět posílit na nový rekord, dařilo se rovněž akciím Broadcomm – oba tituly spojují to nejlepší z aktuální horečky AI a investoři mají o jejich akcie nadále silný zájem.



Po povzbudivých výsledcích posílily akcie firmy , a to rovnou o +14,5 %, což představuje největší jednodenní nárůst od roku 2020 (podobně jako předešlý den vylétly po výsledcích akcie Broadcommu). K rekordu však mají i přesto poměrně daleko.



Nedařilo se naopak akciím a . Z velké 6 pak malý nárůst uhájily akcie Alphabet a . Akcie Tesly na svůj předchozí růst nenavázaly a po akcionáři odhlasované prémii pro Elona Muska a změně sídla z Delaware do Texasu nabraly v pátek jižní směr.



Na 52týdenních minimech se obchodovaly akcie producenta lithia Albemarle, a to díky pokračujícímu poklesu ceny a poptávky po této komoditě. Cena zlata stoupla o +1,3 % na 2333 USD za unci, na akcie těžařů to však větší vliv bohužel nemělo.