WEBINÁŘ už tuto středu v 15:00 - Psychologie úspěšného investora s hlavním makléřem Pavlem Mokošem

Psychologie hraje při obchodování na burze klíčovou roli a velmi často rozhoduje o tom, zda je investor nakonec úspěšný nebo ne. Přes obrovskou důležitost se jedná o nejčastěji opomíjený faktor. Investoři mnohdy tráví raději více času „hledáním svatého grálu“ a „zázračné investiční strategie“, která jim bude vydělávat ve stylu perpetuum mobile. Samo sebou, že hledání top investičních příležitostí je zábavnější, než teoretizování o psychologii. Pokud to ovšem myslíte se zhodnocováním svých peněz vážně, je na čase začít se věnovat i této problematice.

V rámci webináře „Psychologie úspěšného investora“ se budu snažit Vám nabídnout pohled do základů této problematiky. Ukážeme si, co investoři nejčastěji opomíjejí a ignorují. Také se podíváme na slabiny našeho mozku, který má neustále sklony podléhat různým zkreslením (bias) a jinému zkratkovitému myšlení, které při investování velice škodí. Klíč k úspěchu vězí především právě v tom, že si začneme uvědomovat své potenciálně slabé stránky, protože jedině tak můžeme začít pracovat na jejich odstraňování.

Psychologii úspěšného investora společně probereme na webináři ve středu 26. června od 15:00





Většina lidí se domnívá, že obchodování na burze je především o brilantních analytických schopnostech á la Warren Buffett nebo o nějakých super informacích, kterými disponuje jen pár vyvolených. V poslední době se také čím dál častěji setkávám s názory klientů, že burzu řídí především jakési záhadné „mašinky“. Ať tak či onak s takovými přesvědčeními sami sebe stavíte do role poraženého či nějaké oběti a k dlouhodobému úspěchu na burze vás to příliš neposune. Co se týče investování jako Warren Buffett, tak vám samozřejmě přeji hodně štěstí, ale upřímně s rukou na srdci, jaká je šance, že právě z vás se stane druhý Buffett? Jeho znalosti a schopnosti nejsou dle mého názoru něčím, co by se dalo na burze okopírovat a následovat. Co se týče utajených vnitřních informací (tzv. Insider information), tak vám v tomto ohledu spíše hrozí případné právní oplétačky a soudy, tedy ani toto rozhodně není tou správnou cestou.

Algoritmické obchodování sice je čím dál více rozšířené, ale lidé často zapomínají na to, že návody a noty pro tyto „mašinky“ poskytují skuteční živí lidé a tyto systémy se pouze následně chovají na základě těchto předem naprogramovaných vzorců. Pokud myslíte, že právě algoritmy jsou budoucností obchodování, tak si zkuste naprogramovat takového robota, který za vás bude obchodovat. Když opomeneme technickou stránku této věci, což pro zkušeného IT programátora nebude nic složitého, opět narazíme na to, jaký systém do tohoto robota naimplementovat, aby nám dokázal systematicky vydělávat peníze. Obávám se, že pro běžného investora ani toto není tou nejlepší cestou.

Co tedy člověk potřebuje, aby uspěl na burze? Obchodování na burze je především psychologická hra a vyhrává ten, kdo to má v hlavě nejlépe srovnané. Možná máte pocit, že zhodnocování či znehodnocování vašeho portfolia probíhá primárně na burze, ale v realitě se všechno odehrává ve vaší hlavě. Počínaje tím, jakou strategii se rozhodnete uplatňovat, přes risk managment a disciplínu, sebedůvěru a vnitřní klid, až po uvědomování si svých slabých a silných stránek. K čemu vám bude skvělý tip na akcii, která během měsíce udělá 100 %, když vám bude chybět sebedůvěra, abyste jí nakoupili? K čemu vám bude takový tip, když tu akcii po 10% růstu rychle prodáte? A co když akcie ihned po vašem nákupu spadne o 5 % a vy se jí ve strachu z dalšího propadu zbavíte? To je jen krátký výčet možných nástrah, které vám burza může připravit dokonce i v případě, že máte perfektní tip. Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obchodováním je třeba hledat v hlavě, a proto jsem se rozhodl následující webinář věnovat psychologii investování.

Existuje mnoho aspektů, které jsou pro klíčové pro váš úspěch na burze. Studie výsledků obchodování retailových investorů například ukazují i to, že tito investoři mají relativně vysokou úspěšnost, která často dosahuje více než 50%. Obecně ale platí, že retailoví investoři pravidelně zaostávají za výkonností širších indexů. Jak je to možné? Jedním z důvodů je, že investoři obvykle vybírají zisky příliš rychle, ale když se něco vyvíjí proti nim, drží pozici až příliš dlouho, a tak jim jedna špatná pozice spolkne zisk z předchozích několika úspěšných obchodů. Ale nemusí tomu tak být, když si uvědomíte, že i vám tento scénář reálně hrozí. Existují techniky, jak se vyhnout těmto chybám, které investoři v četných případech dělají pořád dokola po mnoho let, aniž by si uvědomili, že dělají něco špatně.

Do tématu psychologie investování spadají i nejčastější chyby investorů, které opět nesouvisí s ničím jiným než psychikou. Asi nejčastější chybou je nedodržování své strategie, do čeho patří problematika disciplíny, ale také fakt, že investování je z pohledu běžného člověka zcela kontra intuitivní. Co to znamená? Když se rozhodnete pro nákup nějaké akcie, zpravidla se investor do akcie zamiluje, a začne v médiích vyhledávat především články a názory, které ho budou v jeho názoru utvrzovat. Když mu trh bude dávat opačné signály a cena bude strmě a vytrvale klesat, investora bude jeho intuice nutit takto zlevněný titul ještě dokupovat. V nejhorším případě vás vaše intuice přivede k tomu, že prodáte své úspěšné pozice s malým ziskem, abyste mohli dokoupit ty ztrátové. Ve finále to často dopadá tak, že ty akcie, které jste prodali, protože se vám už zdály drahé, dále rostou, a ty, které vám připadaly levné, dál klesají.

I o tom, jak bojovat s tímto fenoménem si budeme povídat již ve středu 26. června na webináři Psychologie úspěšného investora.