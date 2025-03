Rozbřesk: Aniž by vyšší cla byla zavedena, již hýbou americkým zahraničním obchodem

Zatímco trhy stále čekají na to, s jakými (vyššími) cly Donald Trump přijde 2. dubna, tak americké ekonomické subjekty nelení a jednají s předstihem. Z čísel o americkém zahraničním obchodě je patrné, že již v lednu a únoru nastalo velké předzásobení, kdy dovozy enormně narostly a zároveň se na úrovni zboží dramaticky zhoršila obchodní bilance. Snaha vyhnout se vyšším clům a předzásobit se dovozy tak vygenerovala v americké ekonomice šok, který nemalým způsobem komplikuje analýzu hospodářského růstu v prvním čtvrtletí. Proč tomu tak je?



Jde o to, že dramatické zhoršení zahraničního obchodu přes položku tzv. čistých dovozů vstupuje do výpočtu růstu HDP, přičemž platí, že prohloubení obchodního deficitu má na růst negativní vliv. Ten by pochopitelně mohl být kompenzován tím, že “předzásobení” zároveň povede k navýšení zásob, což by se v HDP mohlo promítnout pozitivně a kompenzovat tak zhoršení čistých dovozů. S tím jsou však spojeny dva problémy, resp. dvě záhady – za prvé v datech zatím není vidět masivní nárůst zásob a za druhé raketový nárůst dovozů je velmi významně podpořen dovozem zlata do USA (v lednu to bylo okolo 30 mld. USD). Problémem pak je, že statistický úřad sice registruje dovozy zlata v obchodní bilanci, avšak pouze zlato, které je použito pro nemonetární účely v průmyslu, jde do národních účtů (a jeho dovozy se negativně podepisují na růstu HDP). V tuto chvíli přitom není jasné, kolik zlata bylo dovezeno pro průmyslové využití a kolik zlatých prutů si v prvních dvou měsících nakoupily americké subjekty pro investiční účely (což by se v růstu naopak nemělo negativně projevit).



Co si z toho odnést? Především to, že některé běžící odhady růstu amerického HDP, jako je např. náš Stopař či GDPNow od atlantského Fedu, jež aktuálně ukazují na záporný růst, stojí dost na vodě. Tyto odhady je buď potřeba brát s velkou rezervou anebo se je pokusit upravit o pochybné dovozy zlata. My i výzkumníci z atlantského Fedu jsem se o to pokusili a výsledkem je “nowcast”, který ukazuje na mírně pozitivní růst amerického HDP v první kvartále. To by pro americkou ekonomiku samozřejmě byla podstatně lepší zpráva, ale i zde platí, že i takto expertně upravené číslo nepůsobí moc důvěryhodně. A tak se silnými soudy na adresu amerického růstu bude dobré si počkat na další důležitá tvrdá data – například na dnes odpoledne zveřejněné reálné spotřebitelské výdaje za měsíc únor.



TRHY



Koruna



Uvalení 25% cel na dovoz automobilů do USA včera poslalo korunu do defenzivy a ta se tak vrátila k hranici 25,00 EUR/CZK. Ztráty koruny ale prozatím nejsou významné, a to zřejmě i z toho důvodu, že nás vyšší cla na automotive nebudou (prozatím) tolik bolet (do USA žádné vozidla nevyvážíme). To se ale může změnit již příští týden ve středu, kdy by měl americký prezident představit pravděpodobně plošná cla vůči Evropě. Do té doby může koruna setrvat okolo aktuální úrovně a vyčkávat na nové impulsy.



Eurodolar



Výnosy amerických desetiletých dluhopisů testovaly první technickou rezistenci na úrovni 4,4 %, ale průlom výnosů výše byl prozatím zablokován, takže i eurodolar neměl důvod se vzdálit od hranice 1,08. Okrajově mohly pomoci stále nízké týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, přičemž zajímavý byl nepochybně výsledek americké obchodní bilance (viz úvod).



Dnes odpoledne bude ve hře další sada důležitých amerických dat od spotřebitelských výdajů přes inflaci až po spotřebitelskou důvěru a inflační očekávání domácností. Tento mix by mohl dolarové sazby eventuálně posunout posunout výše a tak dolaru trochu pomoci.