Nejlepší tradeři všech dob: Joel Greenblatt aneb hodnota je vším

V minulém díle seriálu o nejlepších traderech všech dob jsme se podívali na Lindu Raschke, která se zaměřuje pouze na technickou analýzu a fundament je něco, co jí absolutně nezajímá. Proto jsem si pro následující povídání připravil zástupce z přesně opačného tábora, který se zaměřuje pouze na fundament. Tímto investorem je Joel Greenblatt, který je velkým obdivovatelem Benjamina Grahama a Warrena Buffetta.

Joel Greenblatt je profesor, úspěšný investiční manažer a zároveň je autorem několika úspěšných knih o investování. Jedna z jeho nejslavnějších knih je The Little book that beats the market, ve které detailně popisuje svou čarovnou formuli (magic formula) o investování. V letech 1985 – 1994 se svým fondem Gotham Capital dosáhl na průměrné zhodnocení 34 % ročně (dokonce 50 % hrubého), zatímco v letech 1988 – 2004 jeho portfolio složené ze zhruba 30 akcií přineslo průměrný roční výnos přesahující 30 %. Hlavní benchmark ve stejné době vynesl pouze průměrných 12,3 % p.a. V případě investice podle Greenblatta byste tedy v daném období z investice 11 000 USD vydělali více než jeden milion USD, zatímco v případě benchmarku by vám stejná částka vynesla 79 000 USD.



Podívejme se tedy blíže, jak jeho čarovný vzorec vlastně funguje. Podle Greenblatta již není Grahamův vzorec na výběr silně podhodnocených akcií aktuální, protože hledání firem splňující tato přísná kritéria je jako hledání jehly v kupce sena. Proto využívá tento hodnotový investor jiný a podstatně jednodušší vzorec, když filtruje co největší vzorek akcií na základě pouhých dvou kritérií – výnosnost kapitálu (Return on Capital případně Return on Invested Capital) a poměr ceny akcie a zisku na akcii (Price to Earnings). Logika tohoto přístupu vychází z toho, že společnosti, které dokážou investovaný kapitál zhodnocovat vysokým tempem, mají zpravidla nějaké specifické know-how. Pokud navíc tyto společnosti dosahují vysokého zisku vůči ceně akcie, tak to znamená, že dokážou toto know-how přetavit v reálný zisk, a zároveň jsou jejich akcie aktuálně levné. V praxi si tedy vyfiltrujete a seřadíte akcie podle ROC a PE s tím, že vás zajímají ty s nejlepší kombinací vysokého ROC a zároveň nejnižšího PE. Pokud byste čirou náhodou našli akcii, která má ze všech nejvyšší ROC a zároveň i nejnižší PE, tak bude mít nelepší možné skóre 2. Pokud bude 5. na úrovni ROC a 15. na úrovni 15, tak bude mít skóre 20.



Takto podle kombinovaného skóre jednotlivé akcie seřadíte a podle Greenblatta byste měli nakupovat 20 – 30 top akcií a pravidelně toto portfolio rebalancovat na základě aktuálního žebříčku. Portfolio prvních 12 měsíců budujete tak, že každý měsíc kupujete 2-3 top akcie, a poté jednou ročně rebalancujete portfolio následujícím způsobem. Po 51 týdnech se zbavte svých lůzrů (akcií, které jsou ve ztrátě) a po 53 týdnech prodejte své vítěze (akcie, které jsou v zisku). Greenblatt tento postup doporučuje s ohledem na roční daňovou optimalizaci. Tato strategie by měla být implementována alespoň na 5 let, aby se naplno projevila její účinnost. V tomto zároveň spočívá i její hlavní zádrhel. Tak jako každá jiná investiční strategie, ani tato strategie nefunguje neustále. Podle Greenblatta totiž platí, že pokud s tuto strategii zvolíte na 3 měsíce nebo jen na rok, tak je to příliš krátká doba na to, aby se mohla osvědčit. Greenblatt je za to ale rád, protože kdyby to bylo tak jednoduché a fungovalo to s jistotou kvartál co kvartál, rok co rok, tak by to jednoduše dělal každý, a pozitivní efekt z této strategie by se nakonec úplně vytratil. Pokud by vás tento styl investování zaujal, tak Greenblatt dokonce pro zájemce vytvořil stránky www.magicformulainvesting.com, kde můžete zdarma využívat jeho filtr a skórování akcií. Kdykoliv tam tedy můžete nalézt akcie, které aktuálně nejlépe splňují zmiňovaná dvě kritéria ohledně ROC a PE.

V roce 2004 si vzal Greenblatt k ruce programátora a spolu provedli backtesting této strategie na vzorku 2500 společností. Zpětným testováním zjistili, že během předešlých 23 let by tento zázračný vzorec vynesl v průměru 19,7 % vs. 9,5% výnos S&P 500. Zlaté časy hodnotového investování přišly v prvním desetiletí tohoto století, když v období 2000 – 2009 tento přístup vygeneroval průměrné ročního zhodnocení 13,5 %, zatímco index S&P 500 téměř procento v průměru ztratil. Z nejaktuálnějších dat vyplývá, že tato kouzelná formule vygenerovala od začátku nového tisíciletí v průměru 10,4 % vs. 6,9 % u S&P 500. Ve druhém desetiletí ovšem tato strategie katastrofálně zaostávala za trhem, který byl tažen růstovými technologickými společnostmi, což mnoho investorů vedlo k úplnému opuštění této strategie. To je jen dalším důkazem toho, že žádná strategie na trhu nefunguje 100% a neustále.



Joel Greenblatt je skutečným odborníkem ve svém oboru a jako profesor má zároveň dar vysvětlovat věci velice jednoduchým a snadno pochopitelným způsobem. On sám tvrdí, že pokud neumíte něco vysvětlit i dítěti, tak tomu pořádně nerozumíte. Greenblatt ve své knize "You can be a Stock Market Genius" odhaluje principy fungování zvláštních situací, jako jsou spin off, fúze, restrukturalizace, nabídka práv na nové akcie nebo bankroty, a jak se dá na nich vydělat. Ačkoliv je tato kniha spíše mířena na pokročilejší investory, je opět psaná s vtipem a jednoduchostí tak, aby jí pochopil každý. Greenblatt je zastáncem hodnotového přístupu, a tak není překvapením, že se často odvolává na podobné principy jako zakladatel hodnotového investování Benjamin Graham nebo Grahamův nejslavnější žák Warren Buffett. Greenblatt doporučuje zjistit si fundamentální hodnotu akcie a pak za ní zaplatit podstatně méně. Tento profesor na Columbia Business School pro svou filozofii často cituje Benjamina Granama a jeho koncept o náladovém pánovi jménem Mr. Market (Pan Trh). Zní to asi takhle: „Někdy je Pan Trh v tak dobré náladě, že stanovuje cenu, která je mnohem vyšší než hodnota byznysu. Během takových dní zřejmě dává smysl akcie prodat. Někdy má ale Pan Trh tak špatnou náladu, že nabízí za akcie velice nízkou cenu. V takových momentech je dobré využít tuto bláznivou nabídku a koupit si od Pana Trhu jeho podíl na byznysu.“



Přiznám se, že jsem váhal, zda tohoto investičního guru zařadit do série Nejlepší tradeři všech dob, protože jeho přístup je přece jen poněkud dlouhodobější a má blíž k investování než tradování. Ovšem pokud ho Jack Schwager zařadil do své knihy Hedge Fund Market Wizards o největších investičních guru, tak mu zde místo právem náleží. V závěru se podívejme na pár jeho citací právě z této knihy, která probíhá formou rozhovoru. Na otázku, jaké jsou podle něj nejčastější chyby investorů, odpověděl slovy: „V první řadě investoři podléhají emocím. Často dělají investiční rozhodnutí na základě emocionální odezvy na aktuální cenový vývoj, nebo na to, co zrovna čtou v novinách, nebo slyší ve zprávách. Za druhé investoři často investují bez znalostí. Když nedokážete ocenit společnost, tak nemáte žádný základ pro investiční rozhodování. Oceňování společností je celkem složité a pravděpodobně jen 1 nebo 2 procenta investorů dokáže správně firmu ocenit. Nemůžete nakupovat akcie firmy za mnohem nižší cenu, než je její skutečná hodnota, když vlastně tuto skutečnou hodnotu neznáte.“ Po spuštění stránek www.magicformulainvesting.com , na kterých Greenblatt bezplatně neustále nabízí seznam akcií splňující jeho kritéria, přišel tento investor s nápadem na experiment. Investoři využívající tuto službu si mohli nechat poradit a nechat automaticky vybírat akcie, nebo si mohli akcie z nabídnutého seznamu vybírat sami. Méně než 10 % investorů se rozhodlo pro samostatný výběr akcií a vy už asi tušíte, jak tato menšina dopadla. Tato menšina si vedla o poznání hůře než ostatní. Greenblatt jmenoval hned několik důvodů, proč tomu tak bylo: „Tak především tito samostatní investoři neměli trpělivost a prodávali akcie, když šly dolů, a tak občas přišly o ty nejlepší investice. Obecně se zdá, že tito investoři prostě nechtěli držet akcie, kde jejich držení bylo až příliš bolestivé.“



A co obecně dělí dobré investory od těch špatných? Greenblatt na to odpovídá: „Rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými spočívá v tom, jak uvažují o trhu. Všichni jsou bombardováni pohybem cen, vysvětlení těchto cenových pohybů, makroekonomickými událostmi a mnoho dalšími informacemi. Potřebujete metodologii, která vás dostane přes všechny tyto informace, a umožní vám vidět věci takové, jaké skutečně jsou. Všechno se to vrací k tomu, jak na trh nahlížel Graham. Během krátkého období ceny fluktuují na základě emocí, ale v delším období se vracejí ke své hodnotě.“