Bílý dům připravuje odhad nákladů na ovládnutí Grónska

Bílý dům připravuje odhad nákladů, které by americká vláda musela vynaložit na ovládnutí Grónska. Jedná se o zatím nejkonkrétnější krok Spojených států v rámci snahy proměnit v realitu přání prezidenta Donalda Trumpa získat tento ostrov. Píše o tom deník The Washington Post (WP) s odvoláním na tři zdroje s informacemi o záležitosti.



Trumpovy výroky o jeho úmyslu získat nadvládu nad ostrovem vyvolaly rozhořčení a odmítavý postoj ze strany Dánska i Grónska, které je dánským autonomním územím. Představitelé Bílého domu se mezitím v posledních týdnech pokoušejí zjistit finanční dopad připojení Grónska k USA včetně nákladů na poskytování vládních služeb pro 58.000 obyvatel ostrova, sdělily zdroje WP.



Dva ze zdrojů uvedly, že v rozpočtové kanceláři Bílého domu se zaměstnanci snaží zjistit, jaké by byly potenciální náklady na udržování Grónska v případě jeho získání. Snaží se také odhadnout výši příjmů, které by do americké státní pokladny mohly proudit z grónských přírodních zdrojů.



Jedou z posuzovaných možností je nabídnout grónské vládě výhodnější podmínky než Dánové, kteří nyní dotují služby na ostrově částkou přibližně 600 milionů dolarů (asi 13,8 miliardy Kč) ročně. Spojené státy jsou připraveny Grónsku nabídnout mnohem vyšší částku, uvedl jeden z amerických činitelů obeznámených s plány, kteří s WP hovořili pod podmínkou anonymity. "Pointa je, že vám zaplatíme více než Dánsko," uvedl zdroj.



Trump opakovaně prohlašuje, že USA Grónsko získají. "Na sto procent," řekl republikánský prezident stanici NBC News v sobotu. Na otázku, zda by tak USA učinily za použití síly, Trump odpověděl, že existuje "velká pravděpodobnost, že bychom to zvládli bez použití vojenské síly", ale že nic nevylučuje.



Plánování uvnitř Bílého domu podle WP svědčí o tom, že ambice Trumpovy administrativy ovládnout Grónsko přesahují prezidentovy úvahy a začínají se odrážet ve vládní politice.



Zájem Trumpa o získání kontroly nad ostrovem od Dánska, spojence USA v NATO, vyvolal v Kodani šok a nevěřícnost. Dánsko opakovaně vyjádřilo svou otevřenost myšlence, že by Washington v Grónsku zesílil svou ekonomickou a vojenskou přítomnost, aniž by došlo ke změně hranic území.



Dánská premiérka Mette Frederiksenová dnes zahajuje třídenní návštěvu Grónska na pozvání nové grónské vlády. Podle WP chce předsedkyně dánské vlády ukázat odhodlání Dánska prohloubit vztahy s ostrovem.



Dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen se zároveň tento týden poprvé osobně sejde s šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem. Jde o první diplomatické rozhovory Dánska a USA na vysoké úrovni od znovuzvolení Trumpa prezidentem a jeho slibu ovládnout Grónsko.