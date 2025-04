Obchodní válka propuká naplno a drtí akcie. Kupují se dluhopisy a euro

O včerejším oznámení nových amerických cel toho na tomto webu bylo napsáno celkem dost. Takže pouze telegrafické shrnutí základních závěrů: Nejde o reciprocitu, ale o výrazné vychýlení cel ve prospěch USA. Základem pro celní sazby jsou vylhaná čísla mimo realitu. Nejde o snahu vyjednat celkově lepší podmínky pro obchod - USA o těchto plošných clech vyjednávat neplánují. I přes americké hrozby přijdou z mnoha stran odvety. Ekonomický dopad bude stagflační. Co se týče variant, se kterými jsme pracovali před nástupem Trumpa, se blížíme k extrému na negativní straně. Pro finanční trhy, dosud doufající v mírnější a více vyjednávací taktiku, musí nutně jít o šok.



Ačkoli nejistota určitým způsobem klesla, stále zůstává velice vysoko a týká se jak reakce ostatních zemí, tak celkového ekonomického dopadu. Na finančních trzích plošně narostla averze k riziku a akcie se vyprodávají. Není to ale plošné, když defenzivním utilitám a telekomům se přece jen daří růst. Ani evropské automobilky na tom nejsou až tak špatně, ale to je oblast, kde se americký útok obecně čekal a ceny už hodně spadly. Celkově však CAC40 ztrácí 1,7 procenta, AEX je -1,5 pct, DAX klesá o 1,3 procenta a FTSE100 je dole o procento. Amerika na tom ve výsledku může být podstatně hůř, neboť futures dopoledne naznačují propad asi o 3 procenta.

Že se Amerika mezi investory dostává více do nemilosti, naznačuje také nárůst eurodolaru, který už sahá po 1,1000. Ze situace překvapivě dál neprofituje zlato, které prvotní růst úplně smazalo. Daří se ale dluhopisům, jejichž výnosy v zámoří klesají asi o 5 bps, zatímco v Německu je to zvláště na kratších splatnostech ještě víc (2Y -8 bps). Ve hře je jednak poptávka po bezpečí, ale také očekávání negativních ekonomických dopadů. Inflační důsledky a vyšší prémie nejsou momentálně to hlavní téma. Koruna dostala sice zásah, ovšem nejde o nic dramatického. Kurz vůči euru se pouze krátce podíval nad 25,00, zatímco vůči slábnoucímu dolaru si koruna naopak připisuje přes procento.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9805 0.1572 25.0294 24.9169 CZK/USD 22.6835 -1.4810 23.0740 22.6635 HUF/EUR 400.3413 -0.0040 401.4831 399.6607 PLN/EUR 4.1780 -0.0677 4.1847 4.1731

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0402 2.1216 8.0483 7.8544 JPY/EUR 161.8060 0.3075 161.9405 160.1405 JPY/USD 146.9740 -1.3362 148.5840 146.8180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8367 0.3960 0.8381 0.8323 CHF/EUR 0.9538 -0.1732 0.9579 0.9520 NOK/EUR 11.3441 0.5250 11.3709 11.2829 SEK/EUR 10.6853 -0.3420 10.7601 10.6664 USD/EUR 1.1010 1.6766 1.1019 1.0805

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5785 -1.2017 1.6062 1.5778 CAD/USD 1.4124 -0.8282 1.4320 1.4116