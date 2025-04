A je tu den osvobození pro USA, kdy Trump oznámí reciproční cla. Americké státní dluhopisy na vzestupu, evropské futures v červeném

Donald Trump dnes plánuje oznámit reciproční cla na dovoz, což nazval dnem osvobození pro USA. Očekává se, že tato cla zasáhnou širokou škálu výrobků i zemí. Investoři reagují nákupem státních dluhopisů jak v očekávání zpomalení ekonomického růstu, tak i z důvodu hledání bezpečného útočiště. Trump dnes také posoudí návrh na vstup nečínských investorů do TikToku. A Bílý dům počítá i náklady na převzetí Grónska. Evropské futures jsou dnes v červeném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FSTE 100 -0,0 % a DAX -0,3 %.



Americký prezident Donald Trump se chystá dnes oznámit takzvaná reciproční cla na dovoz ze zemí, které jsou podle něj zodpovědné za to, že Spojené státy mají vysoký obchodní deficit. Cla začnou platit okamžitě po oznámení, avizoval v úterý Bílý dům podle agentury Reuters. Podrobnosti nejsou známé, ale očekává se, že opatření zasáhnou mnoho výrobků z různých odvětví a dotknou se všech zemí. Trump kvůli tomuto oznámení nazval dnešní den "dnem osvobození" pro americké podniky, které obchodují se zbytkem světa a na které podle něj doléhají nespravedlivá cla. Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. Server listu The Washington Post s odvoláním na zdroje napsal, že Trump se chystá většinu dovozu do USA zatížit clem kolem 20 procent. Memorandum o zavedení těchto cel podepsal Trump již v únoru. Mezi zvažované možnosti patří stupňovitý systém se stanovenými paušálními sazbami pro země a také více přizpůsobený plán.



Vzhledem ke slíbeným dalším celním turbulencím jak ze strany Donalda Trumpa, tak i zbytku světa, který je připraven na odvetná opatření, sázejí opční obchodníci na to, že americké státní dluhopisy prodlouží své zotavení ještě před jakýmikoli podrobnostmi o prezidentových „recipročních“ celních plánech. Investoři mají tendenci nakupovat státní dluhopisy, protože se domnívají, že se růst ekonomiky zpomalí a že to donutí Fed, aby uvolnil měnovou politiku. Americké vládní dluhopisy, oblíbené útočiště v turbulentních časech, také lákají kupce po týdnech kolísání cen akcií a dalších aktiv.



Dopad plánovaných amerických cel na světový obchod by mohl být obrovský, uvedl guvernér japonské centrální banky (BOJ) Kazuo Ueda v tamním parlamentu. Varoval především před dlouhodobým dopadem na ekonomický růst. Jisté podle něj nejsou dopady na spotřebu domácností a firem. Zatímco vyšší cla pravděpodobně krátkodobě zvýší inflaci v USA, dlouhodobě by mohla ochladit růst americké ekonomiky, což může růst cen naopak omezit, uvedl Ueda podle Reuters. Ueda zároveň řekl, že se chce o názory na dopad cel na světovou ekonomiku podělit s kolegy z ostatních centrálních bank na dubnovém summitu guvernérů centrálních bank a ministrů financí skupiny G20 v americkém Washingtonu.



Donald Trump dnes také posoudí konečný návrh ohledně vstupu vybraných investorů do čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok. Aplikace přitom musí do 5. dubna najít nečínského kupce, jinak jí hrozí zákaz působení na americkém trhu. Schůzky v Oválné pracovně k tomuto tématu se podle CBS News zúčastní viceprezident JD Vance, ministr obchodu Howard Lutnick, Trumpův poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz a šéfka tajných služeb Tulsi Gabbardová. Trumpova administrativa dokončuje plány pro potenciální investory, mezi nimiž by mohly být společnosti Blackstone a a dlouhý seznam dalších investorů.



Bílý dům počítá, jaké náklady by stálo převzetí Grónska, uvedl Washington Post, včetně toho, že ostrovu nabídne lepší nabídku než 600 milionů dolarů v ročních dotacích, které v současnosti dostává od Dánska.



Naděje Marine Le Penové, že bude moci kandidovat na francouzského prezidenta v roce 2027, byly posíleny poté, co pařížský odvolací soud prohlásil, že by měl být schopen vynést rozsudek o jejím odsouzení za zpronevěru už do poloviny roku 2026, což je mnohem dříve, než se očekávalo.



Španělsko se stalo top destinací pro farmaceutické společnosti. Společnosti lákají štědré vládní daňové úlevy, rychlý regulační proces a silná spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Svou přítomnost v zemi rozšiřují , a .



Čeští občané musí mít ode dneška pro krátkodobou návštěvu Velké Británie elektronickou cestovní registraci (ETA). Podrobné informace v češtině najdou zájemci na webu britské vlády nebo stránkách českého ministerstva zahraničí. Registrace aktuálně stojí deset liber (zhruba 300 korun). Od vyřízení je platná dva roky, během kterých lze do Británie cestovat opakovaně, nikdy ale na více než šest měsíců.