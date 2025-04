mmcité bude v reakci na cla hledat poměr mezi výrobou v Evropě a Brazílii

Skupina mmcité z Uherského Hradiště, která vyrábí městský mobiliář, bude v reakci na cla ohlášená americkým prezidentem Donaldem Trumpem hledat optimální poměr mezi výrobou v Evropě a v Brazílii, odkud lze dodávat za výhodnějších celních podmínek. ČTK to dnes řekla výkonná ředitelka mmcité USA Jana Tyrer.



"Brazilská výroba je pro nás klíčová zejména z hlediska dodávek dřeva, které využíváme v řadě kolekcí. Zároveň aktivně hledáme subdodavatele pro kovové komponenty přímo na americkém trhu. Tento krok je odpovědí nejen na nově ohlášená dovozní cla z určitých států, ale i na méně medializované, avšak náhle zavedené zvýšení cel na dovoz železa a hliníku, které vstoupilo v platnost už 12. března 2025," uvedla Tyrer.



"Kombinace dvou exportních výrobních lokalit s lokální subdodávkou nám umožní optimalizovat ceny, zkrátit dodací lhůty a zároveň se částečně přiblížit rostoucí preferenci amerického trhu pro lokální výrobu a materiály. Tato strategie posiluje naši značkovou stabilitu a zajišťuje dlouhodobou konkurenceschopnost i v proměnlivém obchodním prostředí," uvedla ředitelka.



Konsolidované tržby skupiny byly v roce 2023 téměř 1,2 miliardy korun, podíl celkového exportu na americký trh činil 18 procent. Po ohlášení cel americkým prezidentem je podle ředitelky předčasné dělat zásadní závěry. "Situaci pečlivě sledujeme a máme připraveno několik variant dalšího postupu. Uvidíme, jakou cestou se rozhodneme vydat – jak z hlediska obchodní strategie, tak cenotvorby. Je však jisté, že zavedení cla se dotkne našich marží, minimálně v nejbližších měsících. Řada zakázek je již uzavřená, produkty jsou ve výrobě nebo na cestě k zákazníkovi, a tedy není možné zpětně upravovat cenovou strategii. V těchto případech clo vstupuje přímo do našich nákladů," uvedla Tyrer.



Výhodou je globálnost firmy s působností na mnoha trzích. "To nám poskytuje potřebnou stabilitu – krátkodobé výkyvy na jednom trhu, například v USA, nemají zásadní dopad na výsledky celé skupiny mmcité," uvedla Tyrer.



Společnost investuje do inovací, nových materiálů a posilování své pozice na americkém trhu. "Letos jsme například představili materiál Mínus, recyklovaný a znovu recyklovatelný plast pro venkovní použití – jako první firma v oblasti městského mobiliáře. Současně jsme již před několika lety založili vlastní americkou pobočku jako samostatnou právnickou osobu, což nám umožňuje lépe reagovat na lokální potřeby, zkracovat dodací lhůty a celkově zmírňovat dopady změn v obchodní politice," uvedla ředitelka.