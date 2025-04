Morgan Stanley: Ve druhém pololetí se situace v ekonomice změní

Mike Wilson z se stále domnívá, že cla jsou pro amerického prezidenta hlavně nástrojem vyjednávání a o opaku jej nepřesvědčuje ani to, že Donald Trump podle svých slov považuje nová cla za stálá a nemá zájem o vytváření výjimek. Wilson k tomu na CNBC uvedl, že Trump mění své názory neustále a je také rozdíl v tom, jak jednotlivé země na cla reagují. Například Mexiko podle něj reaguje jednáním, „Kanada moc ne.“ Jak stratég vidí další vývoj na trhu?



Wilson hovořil o řadě překážek, kterým akciové trhy nyní čelí. Zároveň se ale drží svého cíle pro konec roku – index S&P 500 by se podle něj měl dostat na 6500 bodů, ovšem za předpokladu, že „všechny dobré věci přicházející z politiky současné vlády se ve druhé polovině roku skutečně dostaví“. Jde o základní scénář, ve kterém stratég skutečně předpokládá, že se tak stane.



Podle experta bylo první funkční období Donalda Trumpa rozdílné od toho současného v tom, že tehdy byly v ekonomice volné kapacity, nyní tomu tak není. Z tohoto pohledu je dobré, že se vláda nejdříve rozhodla pro kroky, které růst tlumí a teprve poté se chce zaměřit na ty, které ekonomiku podporují. Do druhé skupiny patří mimo jiné deregulace a nižší míra zdanění. Vládní zástupci podle Wilsona tento pohled potvrzují, sami hovoří o tom, že přijde 6 – 12 náročnějších měsíců. „Pro investory, kteří začali být závislí na vládní politice, to není příjemná zpráva.“



Vláda podle stratéga nechce americké hospodářství poslat do recese a ani ekonomové s ní nepočítají jako se základním scénářem, i když o zpomalení hovoří. Wilson v této souvislosti zmínil, že v přišli před pár lety s termínem „rolling recession“. Tedy recese, která se přelévá z některých částí americké ekonomiky do jiných, ale neprojevuje se na agregátní úrovni. Na CNBC v žertu namítli, že tento termín si přivlastňuje i Ed Yardeni, s čímž Wilson nesouhlasí a nyní by podle něj mohlo stejně tak přijít oživení, které by se postupně přelévalo z jedné části ekonomiky do druhé.



Ona přelévající se recese byla do určité míry charakterizována tím, že soukromý sektor byl v útlumu, zatímco části související s vládními výdaji rostly. V současnosti by podle ekonoma mohl nastat určitý opak, kdy se recese bude týkat druhé oblasti, ale to nutně neznamená, že by v recesi byl například sektor bydlení. Zavádějící by tak podle experta byl i pohled, podle kterého bylo americké hospodářství doposud silné. Platilo to totiž třeba o oblasti investičních výdajů velkých technologických firem či zmíněné vlády, ale k tomu existovala řada oblastí, kde tomu tak nebylo, spíše naopak. V nemalé míře tak šlo o ekonomiku posunutou mimo rovnováhu.



Pro firemní sektor je podle stratéga nyní charakteristické to, že nemá moc velkou schopnost zvyšovat ceny. Výjimkou jsou jen firmy s velkou monopolní silou, tedy například některé velké technologické společnosti. Nejlepší je stále se zaměřovat na kvalitní firmy s dobrým růstovým výhledem. Následující graf ukazuje výkony hodnotových akcií relativně k akciím růstovým. První čtvrtletí letošního roku bylo pro první skupinu výjimečně dobrým, vyšší zisky zaznamenala naposledy v posledním čtvrtletí roku 2022:





Zdroj: CNBC, Bloomberg, X