Moneta dostala novou cílovou cenu, trhy se otřásají kvůli Trumpovým clům a evropské futures jsou v červeném

Moneta dostala novou cílovou cenu od Patrie. Trhy se otřásají kvůli obavám z nadcházejících Trumpových cel, která podle Collinsové podpoří inflaci. Peněžní manažeři už nyní snižují držené riziko. Evropská koalice odmítá zmírnit sankce vůči Rusku, zatímco Trump opakuje podmínky Kremlu. Vladimir Putin navrhuje přechodnou správu na Ukrajině pod vedením OSN. Britský premiér Keir Starmer oznámí balíček fiskálních výdajů na dopravu a infrastrukturu. Evropské futures jsou v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,4 %.



Patria po finančních výsledcích za FY24 aktualizuje odhady pro Monetu. Opakuje doporučení "držet" a zvyšuje cenový cíl ze 120 Kč na 155 Kč/akcie. Oceňuje silnou kombinaci kapitálové pozice (CAR 18,2 %), ROTE 20,4 % a silné metriky NPL ve výši 1,3 % v roce 2024. Doporučení "držet" odráží relativní ocenění, kdy se akcie obchodují za 2,3x 12M forward P/BV, a prostor pro další přehodnocení je omezený.



Nálada na trhu je chmurná kvůli obavám z Trumpových recipročních cel, která mají vstoupit v platnost příští týden. Peněžní manažeři, včetně Asset Management a Aberdeen, před těmito oznámeními snižují držené riziko. Akcie klesly kvůli obavám z vedlejších škod pocházejících z těchto plánovaných cel, což posílilo obavy z rozšiřující se obchodní války a dokonce to převážilo i nad dobrými zprávami o růstu v USA. Jen několik dní před koncem čtvrtletí, které má být pro S&P 500 nejhorší od roku 2023, se index znovu propadl.



Koalice evropských vůdců vyloučila možnost zmírnění sankcí vůči Rusku, což je jeden z požadavků Vladimira Putina výměnou za příměří v jeho válce na Ukrajině. Den poté, co Kreml zahájil další vlnu útoků na ukrajinská města navzdory prohlášením Bílého domu o částečném příměří, evropští lídři neměli náladu nabízet ústupky. „Nyní není čas na zrušení sankcí,“ řekl ve čtvrtek v Paříži britský premiér Keir Starmer po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Finský prezident Alexander Stubb, který se také zúčastnil setkání asi 30 vůdců pořádaného prezidentem Emmanuelem Macronem, uvedl, že lídři již pracují na dalším sankčním balíčku. Zatímco se Evropa snaží držet tlak, Trump do značné míry opakuje podmínky Kremlu ve snaze ukončit válku. Zdá se však, že Moskva má v úmyslu prodloužit diskuse a omezit rozsah rozhovorů, aby tlačila na Washington, aby poskytl více půdy, uvedli představitelé USA a Evropy.



Vladimir Putin vznesl myšlenku přechodné správy na Ukrajině pod vedením OSN před volbami a novou vládou. Agentura Interfax uvedla, že rusko-americké rozhovory o dohodách dosažených v Rijádu budou pokračovat, ačkoli nebylo stanoveno žádné datum. USA dále usilují o kontrolu nad všemi významnými budoucími investicemi do infrastruktury a nerostných surovin na Ukrajině.

Ve Velké Británii dnes premiér Keir Starmer oznámí balíček fiskálních výdajů na dopravu a infrastrukturu v hodnotě více než 2 miliard liber pro severní Anglii. Mezitím soukromí stavitelé domů říkají akcionářům, že neočekávají, že se splní vládní cíle.



Susan Collinsová z Fedu uvedla, že americká cla podpoří inflaci, zatímco její kolega Tom Barkin poznamenal, že nestabilita způsobená rychlými změnami Trumpovy politiky má mrazivý účinek na podniky a na sentiment.



Ve skandálu ohledně úniku informací z Trumpovy administrativy demokraté požadovali rezignaci ministra obrany Peta Hegsetha, který spolu s poradcem pro národní bezpečnost Mikem Waltzem a ředitelkou National Intelligence Tulsi Gabbard diskutoval o tajném plánování útoku na nezabezpečené mobilní telefony pomocí komerční aplikace. Obvinění, že Trumpovi hlavní poradci ohrožovali národní bezpečnost USA, vyeskalovala zpráva Der Spiegel, který zjistil, že jejich soukromé kontaktní údaje – včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dokonce i hesel – lze snadno najít na internetu. Ale zatímco federální soudce v soudním sporu kvůli úniku nařídil administrativě uchovávat záznamy o chatu, Trumpova generální prokurátorka Pam Bondiová podle všeho naznačila, že ministerstvo spravedlnosti to nebude vyšetřovat.



Royal Bank of Canada potvrdila, že zachová své současné cíle růstu a ziskovosti, a zároveň varovala, že obchodní otřesy by ji mohly vyvést z cesty. Největší kanadská banka si klade za cíl zajistit 7% nebo lepší růst zisku na akcii a návratnost vlastního kapitálu ve výši alespoň 16 % během příštích tří až pěti let, řekl ve čtvrtek generální ředitel Dave McKay. Trump v posledních týdnech uvalil četná cla na různé dovozy z Kanady, což vyvolalo značnou nejistotu ohledně ekonomiky na domácím trhu Royal Bank. McKay však řekl, že „silná tvorba vnitřního kapitálu“ jeho firmě poskytne nárazník proti jakýmkoli úvěrovým problémům, kterým její klienti čelí. "Mohlo by dojít ke krátkodobé volatilitě, které se naše ekonomika a my budeme muset přizpůsobit," řekl McKay. "Vše, o čem jsme mluvili, přesahuje krátkodobou makrovolatilitu."