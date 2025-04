Bloomberg: Majitel TikToku dostane v EU pokutu přes 500 milionů eur

Čínská společnost ByteDance, která je majitelem sítě pro sdílení krátkých videí TikTok, bude muset zaplatit v EU pokutu přes 500 milionů eur (12,5 miliardy Kč). S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg. Sankce bude podle nich za to, že firma nelegálně odesílala údaje o evropských uživatelích do Číny. Pokutu by měla dostat do konce tohoto měsíce od irské komise pro ochranu údajů, která je hlavním regulačním orgánem firmy v EU.



Po dřívějších pokutách 746 milionů eur pro americkou společnost a 1,2 miliardy eur pro americkou internetovou společnost Meta Platforms, majitele , to bude zřejmě třetí nejvyšší pokuta, jakou kdy irský dozorčí orgán vyměřil.



Rozhodnutí předcházelo dlouhé vyšetřování, které zjistilo, že čínská společnost porušila obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), když odeslala informace do Číny, aby k nim měli přístup inženýři, uvedly zdroje. Načasování rozhodnutí a přesná výše pokuty se však mohou ještě změnit.



Podle nařízení přebírají kontrolu nad dodržováním GDPR národní úřady ze zemí EU, ve kterých mají zahraniční firmy své evropské centrály. Proti rozhodnutí se může firma ByteDance odvolat k irskému soudu.



Hrozba pokuty přichází v době, kdy ByteDance musí do 5. dubna najít kupce pro americké aktivity TikToku, jinak bude tato aplikace v zemi zakázaná. Američané argumentují obavy o národní bezpečnost. Podle posledních informací je další velkou firmou, která vyjádřila zájem o TikTok, společnost . Ta Bílému domu předložila nabídku na odkoupení podniku, jehož hodnota se odhaduje na 60 miliard USD. Zájemců je však podle dosavadních informací médií více.



Vyšetřování TikToku v Irsku začalo v roce 2021, kdy tehdejší šéfka regulačního úřadu Helen Dixonová prohlásila, že k údajům uživatelů z EU mohou mít přístup "inženýři údržby a umělé inteligence v Číně". V rámci rozhodnutí regulátor podle zdrojů také nařídí TikToku, aby ve stanovené lhůtě pozastavil nezákonné zpracovávání údajů v Číně.



TikTok se do zájmu irské komise pro ochranu osobních údajů dostal už dříve. V září 2023 dostal pokutu 345 milionů eur za nedostatky ve způsobu, jakým pečuje o osobní údaje dětí.