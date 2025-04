Rozbřesk: Trumpova celní smršť: 20 % na EU, 54 % na Čínu, 25 % na auta…

Donald Trump včera opět ukázal, že umí překvapit. V Růžové zahradě Bílého domu sice panovala velmi uvolněná atmosféra, ale z úst amerického prezident vypadávala velmi tvrdá opatření. Kromě potvrzeného 25% cla na automobily dostali hlavní obchodní partneři USA naloženo, když např. Čína bude čelit clům v celkové výši 54 %, EU 20 %, Japonsko 24 %, Korea 25 %, Švýcarsko 31 %, Vietnam 46 % atd. Některé země pak byly překvapivě celní zloby ušetřeny – mezi ně patří Velká Británie, Mexiko a Kanada. Velcí sousedé USA ovšem již podléhají jiným vyšším clům oznámených v uplynulých dvou měsících. Dodejme, že pro všechny země, které nebudou podléhat zvýšeným recipročním sazbám, bude i tak platit nový minimální celní tarif ve výši 10 %.



Pokud by se chtěl někdo utěšovat, že platnost výše uvedených celních sazeb bude odložena a že existuje prostor pro vyjednávání, které by nás ušetřilo od nevyhnutelné obchodní války, tak bude velmi pravděpodobně rozčarován. Nové celní sazby budou totiž spuštěny prakticky okamžitě – clo na automobily bude spuštěno dnes, minimální celní sazba (10 %) pozítří a zvýšené reciproční sazby již příští středu. Navíc americký ministr financí Bessent v rozhovoru bezprostředně po oznámení nových cel uvedl, že žádná vyjednávání ohledně sazeb v nejbližších dnech nejsou naplánovaná a že tak, jak bylo vše včera oznámeno, bude i spuštěno.



Otevřená celní válka je tedy před námi s tím, že míč je nyní zjevně na straně Číny, EU, Japonska a Koreje – což jsou velké a vyspělé ekonomiky, které byly včerejším rozhodnutím poškozeny nejvíce. Nás pochopitelně musí nejvíce zajímat postup EU, která sice měla svůj odvetný balíček připravený, ale s něčím takto tvrdým velmi pravděpodobně nepočítala. Z úvodní reakce EU to přitom vypadá, že je zde ochota jednat, což je logické, neboť pokud unie bude celou záležitost eskalovat, tak to z povahy reciprocity amerických cel může znamenat, že obě entity skončí velmi rychle s ještě vyššími cly. Pro začátek by možná bylo dobré u americké strany zjistit, jak k reciproční sazbě vlastně v Bílém domě došly, neboť současný rozdíl amerických a evropských celních sazeb tak vysoký ani náhodou není (a musely do toho být započítány i daně a ostatní necelní bariéry).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna bude teprve dnes vstřebávat skokové navýšení amerických celních tarifů a čekáme její návrat nad 25,00 EUR/CZK. Averze k riziku prudce narostla, jak bylo vidět na amerických akciových trzích, což pro korunu není dobrá zpráva, stejně jako fakt, že uvalená cla proti Evropě jsou tím pesimističtějším scénářem. Z pohledu koruny bude důležitá také reakce EU na americká cla, která mohou celou situaci dále zkomplikovat. Pravdou také je, že Trumpův šok bude znamenat přepsání našeho výhledu na růst české ekonomiky směrem dolů, což je dalším negativním impulsem pro českou měnu.



Eurodolar

Reakce trhů na oznámení nových (vysokých) cel ze strany USA přivodilo velmi zajímavou reakci na trzích a speciálně na tom eurodolarovém. Po úvodním zpevnění dolaru přišlo jeho výrazné globální oslabení, které poslalo eurodolar až k úrovni 1,095. V pozadí oslabení je prudký pád reálných úrokových sazeb na straně USA, kdy očekávání na sazby Fedu výrazně propadly (v ročním horizontu až o 15 bazických bodů). Trh zjevně zohledňuje hrozbu obchodní války na straně růstu, přičemž ignoruje inflační rozměr uvalených cel. Tomu by odpovídala i stabilita dlouhodobých tržních očekávání.



Regionální Forex

Polská centrální banka na svém včerejším zasedání ponechala podle očekávání trhů svoji úrokovou sazbu beze změny na úrovni 5,75 %. Dnes v 15 hodin promluví guvernér Glapinski na tiskové konferenci.



Akcie

Středeční obchodování na zámořských trzích přineslo opět zvýšenou nervozitu. Zajímavá zpráva ještě před otevřením burzy dorazila k automobilce Tesla, kdy v prvním čtvrtletí doručila 336.681 vozidel, což bylo číslo poměrně o dost nižší, než nastavený konsensus 390.343 vozů. Zpráva ne úplně pozitivní, nicméně akcie Tesly skončily oproti předchozímu závěru výše o cirka 5 %. Nejvíce nebojácnosti ukázaly akcie technologického indexu Nasdaq Composite, který v průběhu seance přidával i okolo 1 %. Průmyslový Dow Jones Industrial Average vzrostl nejméně a po celý den se pohyboval v blízkosti úterního závěru.