Chybka Citigroup: Klientovi omylem připsala 81 bilionů dolarů

Americká bankovní skupina omylem připsala na účet klienta částku 81 bilionů dolarů (1,9 biliardy Kč) místo zamýšlených 280 dolarů. Dnes o tom informoval server listu Financial Times (FT). Přestože k žádnému odlivu peněz nedošlo a banka problém rychle identifikovala, událost znovu upozorňuje na dlouhodobé problémy se správou rizik a vnitřními kontrolními mechanismy, k jejichž nápravě banku dlouhodobě vyzývají regulátoři.



Chyba vznikla loni v dubnu kvůli nesprávně zadané částce do záložního platebního systému, který předvyplňuje transakční pole nulami. Podle interní zprávy skupina loni zaznamenala deset podobných případů, v nichž omylem zadaná částka přesáhla jednu miliardu dolarů.



Incident unikl pozornosti dvou zaměstnanců, kteří transakci schvalovali, třetí pracovník ale nesrovnalosti odhalil v účetních bilancích 90 minut po zpracování platby. Banka následně transakci stornovala a o incidentu informovala centrální banku (Fed) a Úřad kontrolora měny v souladu s platnými předpisy.



V roce 2020 se dopustila podobného omylu, když nedopatřením odeslala 900 milionů dolarů věřitelům kosmetické společnosti Revlon. To vedlo k odvolání tehdejšího generálního ředitele Michaela Corbata, vysokým pokutám a k dohledu regulačních orgánů, které požadovaly nápravu, píše FT.



Následně v roce 2021 skupina prohrála soud o vrácení zbývající půl miliardy dolarů. "Oprávněně věřili, že tyto platby byly úmyslné," uvedl soudce Jesse Furman. "Domnívat se, že Citibank, jedna z nejsofistikovanějších finančních institucí na světě, udělala chybu, jaká se nikdy dříve nestala, a to v hodnotě téměř miliardy dolarů, by hraničilo s iracionalitou," dodal tehdy.