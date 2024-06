Míra inflace v EU v květnu zrychlila na 2,7 procenta, v Česku byla mírně vyšší

Míra inflace v Evropské unii v květnu činila 2,7 procenta, a byla tak o desetinu procentního bodu vyšší než v dubnu. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice inflace zvolnila na 2,8 procenta z tempa 3,1 procenta, kde byla o měsíc dříve. Eurostat používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtů Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Eurostat zároveň potvrdil svůj rychlý odhad zveřejněný zhruba před dvěma týdny, podle kterého inflace v eurozóně v květnu zrychlila na 2,6 procenta. V dubnu činila 2,4 procenta. Před rokem, tedy v květnu 2023, byla míra inflace v eurozóně 6,1 procenta a v celé EU 7,1 procenta.



Největší příspěvek k míře inflace v eurozóně letos v květnu měly služby, a to 1,83 procentního bodu. Následovala kategorie potraviny, alkohol a tabák s příspěvkem 0,51 procentního bodu, mírně k inflaci přispělo také neenergetické průmyslové zboží a rovněž energie.



Nejnižší inflaci mělo v květnu Lotyšsko, a to nulovou. Ve Finsku míra inflace činila 0,4 procenta a v Itálii 0,8 procenta. Naopak nejvyšší inflaci Eurostat registruje v Rumunsku, kde činila 5,8 procenta, následuje Belgie s inflací 4,9 procenta a pak Chorvatsko s hodnotou inflace 4,3 procenta.



Míra inflace v České republice podle národní metodiky výpočtu v květnu činila 2,6 procenta, a snížila se tak z dubnové hodnoty 2,9 procenta, oznámil před týdnem ČSÚ. Eurostat používá jinou metodiku, která pracuje s harmonizovanými údaji, aby byly údaje za jednotlivé členské země srovnatelné.