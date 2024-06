Rozbřesk: MNB snižuje základní sazbu na 7 % a zařazuje opatrný režim, koruna oslabila přes 24,80 EURCZK

Maďarská centrální banka včera v souladu s všeobecným očekáváním snížila svoji základní úrokovou sazbu ze 7,25 % na 7 %. Tempo, kterým v tomto roce MNB sazby redukovala, tedy pokleslo na polovinu, přičemž to není vše. Podle maďarských centrálních bankéřů je totiž opatrnost na místě a tak může na příštím zasedání přijít místo další redukce pauza, čímž se cyklus uvolňování měnové politiky dále zpomalí či dokonce zastaví.



MNB tak následuje módní trend, který pozorujeme u měnové politiky v řadě vyspělých zemí, kdy se centrální banka hodlá řídit příchozími daty a nesnaží se nic avizovat pro další zasedání. To lze dokumentovat i tím, že MNB sice včera vydala novou inflační prognózu, ale tyto analytické výstupy mají jen malé implikace pro výhled měnové politiky. Snad jedinou výjimkou v tomto ohledu je poznatek, že MNB odhaduje jádrovou inflaci na konci tohoto roku na úrovni 5 %. Odtud pak také částečně pramení i včera artikulovaná obezřetnost v dalších krocích MNB (čti při snižování sazeb).



Pro forint a maďarské vládní dluhopisy je každopádně podstatná jestřábí větička, která zůstala v komentáři k rozhodnutí MNB a jež hovoří o tom, že ke snížení inflace k cíli na udržitelné bázi je třeba zajistit pozitivní reálné úrokové sazby. To při očekávané inflaci na úrovni 4-5 % ve druhé polovině roku jasně vymezuje manévrovací prostor MNB. V tomto kontextu pak naše očekávání pro základní sazbu MNB pro konec tohoto roku (6,25 %) není potřeba ani po včerejším zasedání centrální banky měnit.





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se včera příliš nedařilo a posunula se na úroveň 24,80 EUR/CZK. Při absenci výraznějších tržních impulsů připisujeme oslabení krátkodobé volatilitě. Domácí kalendář je dnes prázdný a vzhledem ke státnímu svátku v USA by se koruna nemusela pouštět do větších akcí. Překvapit však ještě mohou poslední komentáře tuzemských centrálních bankéřů před mediální karanténou.



Eurodolar

Květnové maloobchodní tržby v USA zaostaly za očekáváním a společně s negativní revizí dubnových čísel přivodily i lehký propad našeho nowcastu pro růst amerického HDP pro druhý kvartál (z 1,7 % na 1,5 %). Slabší výsledek tržeb nicméně vedl k propadu amerických sazeb, který vytlačil eurodolar o něco výše.

Dnešní svátek v USA by mohl přinést celkově klidnější obchodování (za předpokladu, že se nebudou “zlobit” francouzské vládní dluhopisy).



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera otevřely se silnou volatilitou, kdy indexy hledaly směr, jakým se vydat. Akcie Nvidie (NVDA) včera opět posilovaly a přidaly přes 3,5 %. To akcie posunulo před Microsoft a Apple, a tak se Nvidie stala nejhodnotnější společností na světě s hodnotou 3,3 bil. USD. Aktuálně je tak žebříček 10 největších společností dle tržní kapitalizace následující: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Saudi Aramco, Meta, TSMC, Berkshire a Broadcom. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,25 %, Nasdaq 100 +0,03 % a Dow Jones +0,15 %.