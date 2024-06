Dluhopisy ztrácejí, Wall Street zatím přešlapuje. Z Británie a Švýcarska přicházejí holubičí signály

Dnešek je poměrně zajímavý z pohledu centrálních bank, ačkoli nejde o ty úplně nejvíc sledované. Švýcarská SNB překvapila, když snížila sazby o 25 bps na 1,25 procenta. Za jejím krokem stojí důvěra v pokles inflace, ale v pozadí možná stojí i otázka měny, tedy posílení franku za poslední zhruba měsíc. SNB dlouho bojovala se silnou měnou a na trendy kurzu je citlivá. Norská centrální banka nechala podle očekávání sazby beze změny a naopak čeká stabilitu až do konce roku.



Britská BoE taktéž svou politiku nezměnila, ovšem po jejím zasedání se začalo sázet na dřívější termín prvního uvolnění. Podle banky ekonomika rostla rychleji, ceny služeb dál představují riziko, navýšení minimální mzdy může nakonec mít větší efekt a politika bude muset zůstat restriktivní po delší dobu. Na druhou stranu ovšem zaznělo, že setrvačnost inflace se podle indikátorů postupně zmenšuje, a především že rozhodování o sazbách bylo u některých bankéřů na vážkách. Hlasování tak sice formálně dopadlo 7:2 pro stabilitu, ale vypadá to, že už nyní je podpora pro nižší sazby poměrně slušná. Trh už skoro plně započítává zářijové snížení a začal spekulovat na srpen.

Co se týče dalších zpráv, počet nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti v zámoří tentokrát nepřekvapil. Oproti minule jich trochu ubylo na 238 tisíc, takže čísla zůstávají zvýšená, aniž by kreslila nový růstový trend. To je z pohledu trhů dobrý vývoj, takže data rychle zapadnou. Slabší aktivita v oblasti Filadelfie (index 1,5 vs 5,0 b) také nevypadá, že by vybízela investory k nějaké reakci.

Evropské akcie zůstávají v dobré kondici a mezi hlavními trhy se do čela dostala Paříž (+0,9 pct). Wall Street se ale krátce po rozjezdu pouze drží včerejšího závěru s malými odchylkami. Celkově holubičí vyznění dnešních informací z centrálních bank neudělalo dojem na dluhopisy, jejichž výnosy se naopak zvedají. Poměrně výrazný vzestup sledujeme v zámoří, kde 10Y splatnost stoupá o 6 bps. Eurodolar za dnešek klesá na 1,0725 s pravděpodobnou inspirací podobného pohybu na libře. České koruně nevychází pokus o korekci ztrát a proti euru se vrací nad 24,90.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:55 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9040 -0.0263 24.9278 24.8550 CZK/USD 23.2155 0.1402 23.2420 23.1670 HUF/EUR 396.9206 0.3325 397.7600 395.4866 PLN/EUR 4.3249 -0.0258 4.3314 4.3165

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7889 -0.1223 7.8029 7.7783 JPY/EUR 170.2220 0.2562 170.2220 169.6464 JPY/USD 158.6800 0.4205 158.7270 157.9210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8460 0.1539 0.8462 0.8434 CHF/EUR 0.9570 0.6998 0.9569 0.9542 NOK/EUR 11.2815 -0.6426 11.3666 11.2734 SEK/EUR 11.1998 -0.1640 11.2342 11.1885 USD/EUR 1.0728 -0.1601 1.0749 1.0712

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4998 0.0467 1.5017 1.4970 CAD/USD 1.3692 -0.1167 1.3724 1.3690